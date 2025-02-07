Organic Callが、2025年5月から6大都市ツアー＜New Chapter Tour 2025＞を開催することを発表した。

本日渋谷WWWにて8周年記念単独公演＜都会の喧騒より愛を込めて＞を終え、＜New Chapter Tour 2025＞の開催をアナウンスした。本ツアーは、全公演ゲストありのライブとなるとのことだ。ゲスト等の続報を楽しみにお待ちいただきたい。

ライブ情報

＜New Chapter Tour 2025＞
※全公演ゲスト有り
※チケット：前売り \3,500／当日 \4,000

2025年
5月9日（金）千葉LOOK　OPEN 18:00／START 18:30
6月20日（金）愛知・新栄RAD SEVEN　OPEN 18:30／START 19:00
6月21日（土）静岡UMBER　18:00／START 18:30
6月28日（土）宮城・仙台FLYING SON　18:00／START 18:30
7月10日（木）東京・渋谷FOWS　OPEN 18:30／START 19:00
7月18日（金）兵庫・太陽と虎　OPEN 18:30／START 19:00

チケット1次先行（先着）：〜2025年2月24日（月）23:59
https://w.pia.jp/t/organiccall-2025/


リリース情報

◾️デジタルシングル「大人になんて」
配信中：https://organiccall.lnk.to/Otonaninante

■3rd EP『感情線にて綴る』
配信中：https://organiccall.lnk.to/Heart-line

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