Organic Call、全公演ゲストありの6大都市ツアー＜New Chapter Tour 2025＞開催決定
Organic Callが、2025年5月から6大都市ツアー＜New Chapter Tour 2025＞を開催することを発表した。
本日渋谷WWWにて8周年記念単独公演＜都会の喧騒より愛を込めて＞を終え、＜New Chapter Tour 2025＞の開催をアナウンスした。本ツアーは、全公演ゲストありのライブとなるとのことだ。ゲスト等の続報を楽しみにお待ちいただきたい。
ライブ情報
※全公演ゲスト有り
※チケット：前売り \3,500／当日 \4,000
2025年
5月9日（金）千葉LOOK OPEN 18:00／START 18:30
6月20日（金）愛知・新栄RAD SEVEN OPEN 18:30／START 19:00
6月21日（土）静岡UMBER 18:00／START 18:30
6月28日（土）宮城・仙台FLYING SON 18:00／START 18:30
7月10日（木）東京・渋谷FOWS OPEN 18:30／START 19:00
7月18日（金）兵庫・太陽と虎 OPEN 18:30／START 19:00
チケット1次先行（先着）：〜2025年2月24日（月）23:59
https://w.pia.jp/t/organiccall-2025/
リリース情報
配信中：https://organiccall.lnk.to/Otonaninante
■3rd EP『感情線にて綴る』
配信中：https://organiccall.lnk.to/Heart-line
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