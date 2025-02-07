Travis Japan、「Say I do / Tokyo Crazy Night」の初回T盤スペシャルトレイラー公開
Travis Japanが、3月5日に発売するダブルAサイドシングル「Say I do / Tokyo Crazy Night」初回T盤の特典ディスクのトレイラーを公開した。
◆Travis Japan 動画
今回のシングルの形態は、全3曲収録の初回T盤、初回J盤、そして全2曲収録のUNIVERSAL MUSIC STORE盤で、それぞれ特典ディスクのBlu-rayまたはDVDが付随。そして全4曲が収録される通常盤の全4形態となっている。
本日公開された初回T盤特典ディスクトレイラーでは、「Say I do」のミュージックビデオを一部観ることができるので、是非チェックしてほしい。
リリース情報
「Say I do / Tokyo Crazy Night」
2025年3月5日（水）発売
予約リンク：https://TravisJapan.lnk.to/SIdTCN_CD
◆初回T盤（CD＋Blu-ray / CD+DVD）
「Say I do / Tokyo Crazy Night」
※特典ディスク＋スリーブケース＋ステッカーシートA＋トレカ3枚セットA
・初回T盤（Blu-ray）UPCC-9011 1,980円（税込）
・初回T盤（DVD）UPCC-9012 1,650円（税込）
［Disc1（CD）］
01. Say I do
02. Tokyo Crazy Night
03. Be Your Shadow
［Disc2（Blu-ray / DVD）］
・Say I do -Video Clip-
・Say I do -Behind the scenes-
・＜テレビ朝日 ドリームフェスティバル2024 -Live Performance-＞
▲初回T盤
◆初回J盤（CD＋Blu-ray / CD+DVD）
「Tokyo Crazy Night / Say I do」
※特典ディスク＋スリーブケース＋ステッカーシートB＋トレカ3枚セットB
・初回J盤（Blu-ray）UPCC-9013 1,980円（税込）
・初回J盤（DVD）UPCC-9014 1,650円（税込）
［Disc1（CD）］
01. Tokyo Crazy Night
02. Say I do
03. My Own Night
［Disc2（Blu-ray / DVD）］
・Tokyo Crazy Night -Video Clip-
・Tokyo Crazy Night -Behind the scenes-
・密着！TJプライベートクイズ！ 〜メンバーのオフにお邪魔してきました〜
▲初回J盤
◆通常盤（CD）
「Say I do / Tokyo Crazy Night」
※初回プレス：三方背ケース
・通常盤 初回プレス（CD）UPCC-9015 1,320円（税込）
［CDのみ］
01. Say I do
02. Tokyo Crazy Night
03. Backup Plan
04. O-Shan-Tee
▲通常盤
◆UNIVERSAL MUSIC STORE盤（CD＋Blu-ray/CD＋DVD）
「Say I do / Tokyo Crazy Night」
※特典ディスク＋三方背ケース＋フォトブック（40ページ）
・UNIVERSAL MUSIC STORE盤（Blu-ray）PDCJ-5121 4,180円（税込）
・UNIVERSAL MUSIC STORE盤（DVD）PDCJ-5122 3,850円（税込）
［Disc1（CD）］
01. Say I do
02. Tokyo Crazy Night
［Disc2（Blu-ray / DVD）］
「World Tour 2024 Road to A -Live in Los Angeles & Tour Documentary-」
▲UNIVERSAL MUSIC STORE盤
［先着外付け特典］
初回T盤（Blu-ray/ DVD）クリアポスター（B4）
初回J盤（Blu-ray/ DVD）クリアファイル（B5）
通常盤（初回プレス）フォトフレーム風クリアカード3種セット
UNIVERSAL MUSIC STORE盤（Blu-ray / DVD）フォトカード（A6）
ドラマ情報
テレビ朝日系24局 2025年1月期 オシドラサタデー
2025年1月11日（土）スタート
毎週土曜よる11：00〜11：30
累計78万部を突破した超話題作『ホンノウスイッチ』（KUJIRA／講談社「comic tint」所載）を初めてドラマ化。
宮近海斗＆葵わかなのW主演で贈る、物心つく前からずっと一緒だった幼なじみが、大人になった今、長年封印してきた自分の気持ちと向き合い、《遅れてきた初恋》を始める…この冬いちばん心温まるピュアラブストーリー
番組公式ホームページ： https://www.tv-asahi.co.jp/honnou-switch/
◆松倉海斗・初主演『トーキョーカモフラージュアワー』
2025年1月期ドラマL連続ドラマ
ABCテレビ（関西）：2025年1月19日（日）深夜0時10分〜
テレビ朝日（関東）：2025年1月18日（土）深夜2時30分〜
※ほか地域でも放送予定
※TVer.にて見逃し配信あり
原作はヤングキング（少年画報社）で連載中の漫画家・松本千秋による同名コミックで、本音と理性のはざまで揺れる東京在住のこじらせ男女が織りなす恋愛模様を描いたオムニバスコメディ！素直になれない大人たちのリアルな機微や繊細な心情を巧みに言語化した作風で20代〜30代女性層をはじめ、男性からも共感を呼び支持を集めている人気作品を、松倉海斗主演＆ヒコロヒー脚本で実写ドラマ化。
番組公式ホームページ：https://www.asahi.co.jp/tokyo_camouflage_hour/
＜Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual＞
2025年1月4日（土）17:30 START ※終了
1月5日（日）13:00 START/17:30 START ※終了
1月6日（月）13:30 START/ 18:00 START ※終了
1月7日（火）18:00 START ※終了
神奈川・横浜アリーナ
2月8日（土）13:00 START/17:30 START
2月9日（日）15:00 START
愛知・Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場）Aホール
3月15日（土）13:00 START/17:30 START
3月16日（日）15:00 START
宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
3月29日（土）13:00 START/17:30 START
3月30日（日）15:00 START
マリンメッセ福岡A館
4月5日（土）13:00 START/17:30 START
4月6日（日）15:00 START
静岡・エコパアリーナ
5月4日（日・祝）18:00 START
5月5日（月・祝）13:30 START/ 18:00 START
5月6日（火・休）13:00 START/17:30 START
大阪城ホール
5月31日（土）17:30 START
6月1日（日）13:30 START
北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
6月7日（土）13:00 START/17:30 START
6月8日（日）15:00 START
千葉・ららアリーナ 東京ベイ
関連リンク
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