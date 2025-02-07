21ºÐÆüËÜ¿Í¤¬²¤½£¤Ç¼ì·®ÃÆ¡ÖÂåÉ½¤ËÍß¤·¤¤¡×¡¡¡ÈµÕÂ¡É¤Ç¤Î°ì·â¤Ë¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤Æ¤ë¤ÎÀ¨¤¤¡×
¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¾¾ÌÚ¤¬·è¾¡ÃÆ
¡¡¥È¥ë¥³1Éô¥®¥ç¥º¥Æ¥ÚSK¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö2·î6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¥ë¥³¥«¥Ã¥×¡Ê¥Æ¥å¥ë¥¥¨¡¦¥¯¥Ñ¥¹¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×B¡¦¥¬¥º¥£¥¢¥ó¥Æ¥×FKÀï¤Ç1-0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¥®¥ç¥º¥Æ¥ÚMF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤Ë¡Ö¤µ¤¹¤¬¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥´¡¼¥ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾¾ÌÚ¤Ï2022Ç¯¤ËÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»¤«¤éFCÅìµþÆþ¤ê¤·¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï21ºÐ¤Ê¤¬¤é¥Á¡¼¥à¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤âÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£±Éô¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ø¤Î²ÃÆþ¤È¡¢º£µ¨¤Ï¥®¥ç¥º¥Æ¥Ú¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï25»î¹ç2¤Ë¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥Ã¥×Àï¤Ç¤â·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡£0-0¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾13Ê¬¡¢¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¸«Êý¤¬Êü¤Ã¤¿¥ß¥É¥ëÃÆ¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ËÁÇÁá¤¯È¿±þ¤·¡¢Íø¤Â¤È¤ÏµÕ¤Î±¦¤Ç¥´¡¼¥ë¾å¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨3¥´¡¼¥ëÌÜ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¾¾ÌÚ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤µ¤¹¤¬¡ª¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥´¡¼¥ë¡×¡ÖÂåÉ½¤ËÍß¤·¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÎÀ¨¤¤¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë