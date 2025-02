厳選した最高級のダイヤモンド！ハリー・ウィンストン「ブライダルフェア」

ハリー・ウィンストンでは、国内全サロンにて2025年3月7日〜16日にブライダルフェアを開催します。

ハリー・ウィンストン「ブライダルフェア」

“キング・オブ・ダイヤモンド”と称される世界最高峰の輝きをふたりの永遠の愛の証に。

ブランドが独自の基準により厳選した最高級のダイヤモンドと、その輝きを最大限に引き出す繊細なセッティングにより生み出されるブライダルリングの特別な輝きを手にとれます。

エメラルドカット、ラウンド・ブリリアントカット、オーバルシェイプ、クッションカットなど、様々なカットを施した極上のセンターストーンをテーパード・バゲットカットのサイドストーンが引き立てる、ハリー・ウィンストンを象徴するタイムレスな「クラシック・リング」。

まばゆいばかりのセンターストーンをマイクロパヴェ・ダイヤモンドの光の輪でさらに取り囲み、特別な輝きでロマンスを彩る「マイクロパヴェ・リング」。

リングの台座にハリー・ウィンストンのイニシャル「H」と「W」をデザインし、そこに「Husband(夫)」と「Wife(妻)」という絆と愛情の意味も込めた、遊び心とエレガントさを兼ね備えた「HWリング」。

―ハリー・ウィンストンのすべてのエンゲージメントリングは、どれも特別な愛にふさわしい洗練されたデザインと輝きで、お二人だけのラブストーリーを祝福します。

フェア期間中にブライダルリングをお求めいただいた方には、ハリー・ウィンストンからお祝いの品としてオリジナルギフトを用意しています。

さらに名古屋店にてお買い求めいただいたお客様には、TIAD, オートグラフコレクションにて2025年4月1日〜5月31日に開催予定の「“Harry Winston’s Spring Floral” Afternoon Tea」ご招待チケットを用意しています。

来店予約がおすすめです。

予約は、ハリー・ウィンストン サロン各店、または、クライアントインフォメーションまでお気軽にお問い合わせください。

