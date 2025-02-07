ÇòßÀ°¡Íò¡Ö²Î»ì¤¬¤¹¤´¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¡×¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¤¤¤Ä¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤È¤Ï¡©
½÷Í¥¤Î±ÊÌî²ê°ê¡Ê¤Ê¤¬¤Î¡¦¤á¤¤¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»°É©½Å¹© presents ±ÊÌî²ê°ê ÌÀÆü¤Ï¤É¤³¹Ô¤³¡©¡×¡ÊËè½µÅÚÍË11:30¡Á11:55¡Ë¡£¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢±ÊÌî¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤È°ì½ï¤Ë¡È¿·¤¿¤ÊÀ¤³¦¤Ë°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¡É¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤ë¥é¥¸¥ª¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¥²¥¹¥È¤ä¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿½Ö´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢8Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¥²¥¹¥È¤Ï¡¢GENERATIONS from EXILE TRIBE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÇòßÀ°¡Íò¡Ê¤·¤é¤Ï¤Þ¡¦¤¢¤é¤ó¡Ë¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÇòßÀ¤µ¤ó¤¬¡ÖÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë³Ú¶Ê¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¥é¥¤¥ÖÁ°¤ËÄ°¤¯¤È¸µµ¤¤¬½Ð¤ë³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð
¡½¡½º£²ó¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÇòßÀ¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ÁÌä¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡££±¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÇòßÀ°¡Íò¤¬Á°¤Ë¿Ê¤à¤È¤ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡©¡×¡¢£²¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÇòßÀ°¡Íò¤¬±ÊÌî²ê°ê¤ò¥é¡¼¥á¥ó²°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¤·¤¿¤é¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¡©¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ£³¤ÄÌÜ¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ä¡Ä¡©
±ÊÌî¡§Â³¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ï¡ÖÇòßÀ°¡Íò¤¬¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¶Ê¤Ï¡©¡×¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¿°¡Íò·¯¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¶Ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇòßÀ¡§ËÍ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¶Ê¤Ï¡¢BUMP OF CHICKEN¤Î¡ÖGO¡×¤Ç¤¹¡ª
±ÊÌî¡§2016Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØButterflies¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
ÇòßÀ¡§²Î»ì¤¬¤¹¤´¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¤Ç¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¤¤¤Ä¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ó¤Ë¡ÖÂÎ¤ÏËÜµ¤¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¼«Ê¬¤Ë½Å¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
±ÊÌî¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ÇòßÀ¡§¥À¥ó¥¹¤â2»þ´ÖÈ¾¤°¤é¤¤¸Â³¦¤Þ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·Â³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÂÎ¤âÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÏÍýÁÛ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤³¤Î²Î»ì¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£Âç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
±ÊÌî¡§¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á°Ê³°¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤«¤â¡ª
ÇòßÀ¡§¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶Ê¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç»¶¡¹Ä°¤¯¤·¡¢ÍÙ¤ë¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±ÊÌî¡§¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ËÄ©¤à¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª
ÇòßÀ¡§¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÊÌî¡§¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¡¢¡ÖGO¡×¤¬¡Öº£¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÇòßÀ¡§¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤â¹¥¤¤Ç¡¢¥µ¥Ó¤¬Íè¤¿¤È¤¤ËÇúÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Å¤Í¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¡È¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤¡É¤Î2¿Í¤¬¥é¡¼¥á¥ó¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
2·î1Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11672
Ä°¼è´ü¸Â 2·î9Æü¡ÊÆü¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»°É©½Å¹© presents ±ÊÌî²ê°ê ÌÀÆü¤Ï¤É¤³¹Ô¤³¡©
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 11:30¡Á11:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§±ÊÌî²ê°ê
2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢8Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷¥²¥¹¥È¤Ï¡¢GENERATIONS from EXILE TRIBE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÇòßÀ°¡Íò¡Ê¤·¤é¤Ï¤Þ¡¦¤¢¤é¤ó¡Ë¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¡¢1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÇòßÀ¤µ¤ó¤¬¡ÖÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë³Ú¶Ê¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇòßÀ°¡Íò¤µ¤ó¡¢±ÊÌî²ê°ê
¢¡¥é¥¤¥ÖÁ°¤ËÄ°¤¯¤È¸µµ¤¤¬½Ð¤ë³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð
¡½¡½º£²ó¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÇòßÀ¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¼ÁÌä¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡££±¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÇòßÀ°¡Íò¤¬Á°¤Ë¿Ê¤à¤È¤ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡©¡×¡¢£²¤ÄÌÜ¤Ï¡ÖÇòßÀ°¡Íò¤¬±ÊÌî²ê°ê¤ò¥é¡¼¥á¥ó²°¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤È¤·¤¿¤é¤É¤³¤Ë¹Ô¤¯¡©¡×¡£²Ì¤¿¤·¤Æ£³¤ÄÌÜ¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ä¡Ä¡©
±ÊÌî¡§Â³¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ï¡ÖÇòßÀ°¡Íò¤¬¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¶Ê¤Ï¡©¡×¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¿°¡Íò·¯¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¶Ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇòßÀ¡§ËÍ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¶Ê¤Ï¡¢BUMP OF CHICKEN¤Î¡ÖGO¡×¤Ç¤¹¡ª
±ÊÌî¡§2016Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØButterflies¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
ÇòßÀ¡§²Î»ì¤¬¤¹¤´¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¶Ê¤Ç¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¤¤¤Ä¤âÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ó¤Ë¡ÖÂÎ¤ÏËÜµ¤¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¼«Ê¬¤Ë½Å¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£
±ÊÌî¡§¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ÇòßÀ¡§¥À¥ó¥¹¤â2»þ´ÖÈ¾¤°¤é¤¤¸Â³¦¤Þ¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·Â³¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÂÎ¤âÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ÏÍýÁÛ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤¹¤´¤¯¤³¤Î²Î»ì¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£Âç¹¥¤¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
±ÊÌî¡§¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á°Ê³°¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤«¤â¡ª
ÇòßÀ¡§¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¶Ê¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ç»¶¡¹Ä°¤¯¤·¡¢ÍÙ¤ë¤«¤é¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
±ÊÌî¡§¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³Ú¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ¤«¤é¥é¥¤¥Ö¤ËÄ©¤à¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¾¡¼ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª
ÇòßÀ¡§¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÊÌî¡§¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç°ìÈÖ¡¢¡ÖGO¡×¤¬¡Öº£¤«¤é´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
ÇòßÀ¡§¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤â¹¥¤¤Ç¡¢¥µ¥Ó¤¬Íè¤¿¤È¤¤ËÇúÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Å¤Í¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡¢¡È¥é¡¼¥á¥ó¹¥¤¡É¤Î2¿Í¤¬¥é¡¼¥á¥ó¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
----------------------------------------------------
2·î1Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë https://www.tfm.co.jp/link.php?id=11672
Ä°¼è´ü¸Â 2·î9Æü¡ÊÆü¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»°É©½Å¹© presents ±ÊÌî²ê°ê ÌÀÆü¤Ï¤É¤³¹Ô¤³¡©
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÅÚÍË 11:30¡Á11:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§±ÊÌî²ê°ê
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/dokoiko/