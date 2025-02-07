世界のSAKAI2025リベンジへ！坂井瑠星騎手・エルフィンＳ【ウイニングTube】
【動画】エルフィンS 坂井瑠星騎手インタビュー｜https://youtu.be/PBBOrfaHmf4
関係者の本音・素顔に迫るウイニングTube。今回はトレセン取材でのこぼれ話を紹介。
今週はエルフィンステークスでダノンフェアレディとコンビを組む坂井瑠星騎手に直撃！
【#ウイニング競馬 毎週土曜日 テレ東系列15:00～／BSテレ東 14:30～放送中】
注目は3歳牝馬のリステッド競走「エルフィンステークス」だ！ダービー馬・ウオッカや三冠牝馬・デアリングタクトなど多くの名牝が勝ってきた超出世レース。
今年もここからクラシック戦線の主役へ！結末から目が離せない。さらに、日曜重賞も徹底分析！激アツなレースを番組自慢の解説陣が徹底分析。
＜出演者＞
【司会者】
キャプテン渡辺、冨田有紀(テレビ東京アナウンサー)
【解説者】
大久保洋吉（元調教師）、三嶋まりえ（東京スポーツ）、
【実況者】
矢野吉彦、
板垣龍佑、立川周、髙橋大悟、神野裕（テレビ東京アナウンサー）
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