È¬Ä¬´ÙË×¡¢±¿Å¾¼êÁÜº÷¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇÀ¶ÈÍÑ¿åÏ©¤ÎÅ±µî³«»Ï¡Ä·ê¤ÎÆâÉô¤Ç¡ÖÃè¤Å¤ê¡×¾õÂÖ
¡¡ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Ç¸©Æ»¤¬´ÙË×¤·¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Å¾Íî¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢¸©¤Ï£·ÆüÌë¡¢·ê¤ÎÆâÉô¤Ç¡ÖÃè¤Å¤ê¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤ÎÇÀ¶ÈÍÑ¿åÏ©¤ÎÅ±µî¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡ÊøÍî¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ê¡¢°ÂÈÝ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤£·£°ºÐÂåÃËÀ±¿Å¾¼ê¤ÎÁÜº÷¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡££²ÆüÄøÅÙ¤ÇÅ±µî¤Ç¤¤ë·×²è¤À¤¬¡¢·ê¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂçÎÌ¤Î¿å¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÜº÷¤Ï¤Ê¤ªÆñ¹Ò¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸©¤Ï¡¢Ìô±Õ¤òÃíÆþ¤·¤¿ÃÏÈ×²þÎÉ¤ä¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤ÎÌ±²È¤Ê¤É£±£¶¸®¤Ø¤ÎÈòÆñ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸á¸å£·»þÈ¾º¢¤«¤éºî¶È¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÍÑ¿åÏ©¤òÄ¹¤µ£²£°¡Á£³£°¥á¡¼¥È¥ëÄøÅÙÅ±µî¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢£²Âæ¤Î½Åµ¡¤¬¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ²òÂÎ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡ÍÑ¿åÏ©¤Ï¡¢·ê¤ÎÆâÉô¤Ë½Åµ¡¤òÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÂ¤À®¤·¤¿¡¢£²ËÜÌÜ¤Î¥¹¥í¡¼¥×¶á¤¯¤ËËäÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£È¬Ä¬»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¥ë¥Ð¡¼¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤ÎÈ¢¡Ê½Ä²££±¡¦£µ¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ä¹¤µ£²¥á¡¼¥È¥ë¡¢½Å¤µ¿äÄê£µ¥È¥ó¡Ë¤ò¤Ä¤Ê¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡´ÙË×¤Ç¤Ç¤¤¿·ê¤«¤éÍ¯¤½Ð¤¿¿å¤¬¡¢ÃÏÉ½¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÍÑ¿åÏ©¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿ÅÚº½¤ò¿»¿©¤·¤Æ¡ÖÃè¤Å¤ê¡×¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢ÊøÍî¤Î´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¸©¤Ï¾ÃËÉ¤¬·ê¤ÎÃæ¤Ç°ÂÁ´¤ËÁÜº÷³èÆ°¤ò»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Å±µîÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¿¡£ºî¶È¤Ï£¹ÆüÄ«¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤¤¤¦¡£