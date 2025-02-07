¥Á¥ï¥ï¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬»ÅÎ±¤á¤Þ¤·¤¿¡×¡¡¸¤¤¬ÂÔ¤Ä²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é...¹¤¬¤ë¸÷·Ê¤Ë1.3Ëü¿Í¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡Ö´°àú¤Ê»Å»ö¤ò¸«¤¿¡×
¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬»ÅÎ±¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê°ì¸À¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Òì¤¤Î¼ç¤Ï¡¢ÎÄ»Õ¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¤¤¤¤¤ä¡¢°ã¤¦¡£
2025Ç¯2·î1Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÎÓ¡Ê¡÷harahetta___z¡Ë¤µ¤ó¤¬ËÁÆ¬¤Î°ìÊ¸¤È¶¦¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Î¾å¤Ë¤¤¤ë2É¤¤Î¸¤¤Î¼Ì¿¿¤À¡£
1É¤¤Ï¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦1É¤¤Ï¤½¤Î¼êÁ°¤Ç¥¸¥Ã¤È¤³¤Á¤é¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤³¤«à»Å»ö¿Íá¤á¤¤¤¿¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¡£¤³¤ì¤Ï³Î¤«¤Ë¡¢»ÅÎ±¤á¤¿¤Î¤«¤â......¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï5Æü¡¢Åê¹Æ¼Ô¤ÎÎÓ¤µ¤ó¤Ë¾Ü¤·¤¤ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÁêÆ¤¤Á¤Ë
ÎÓ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ì¿¿¤Ï1ÆüÌë¡¢¼«Âð¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£ÎÓ¤µ¤ó¤¬³°½Ð¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Î¸÷·Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£
»ÅÎ±¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢µ¤Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤¿¼Æ¸¤¡¦¤¢¤º¤¤Á¤ã¤ó¡Ê4ºÐ¡¦¥á¥¹¡Ë¡£»ÅÎ±¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤¬¶¯¤¤¤±¤É´Å¤¨¤óË·¤Ç³èÈ¯¤Ê¥Á¥ï¥ï¤Î¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¡Ê4ºÐ¡¦¥á¥¹¡Ë¤À¡£
¡Ö¤¤¤¯¤é¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Ï¤·¤ã¤¤¤ÇÂç´¿·Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¼Ì¿¿¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤¢¤º¤¤Ï»ô¤¤¼çÌµ»ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤³¤Î¥Ý¡¼¥º¤Ç¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¿»þ¤Ï¤¿¤Ö¤óµ¯¤¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬Æ°¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÎÓ¤µ¤ó¡Ë
¤½¤Î¸å¡¢¤¤¤¯¤é¤Á¤ã¤ó¤¬¤¢¤º¤¤Á¤ã¤ó¤Î¶á¤¯¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¿²Å¾¤ó¤À¤¿¤á¡¢¡ÖÁêÆ¤¤Á¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âà·àÅªá¤¹¤®¤ë2É¤¤ËÂÐ¤·¡¢X¾å¤Ç¤Ï1Ëü3000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê6ÆüÃë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤â¤¦¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡¡Ì¾±éµ»www¡×
¡Ö´°àú¤Ê»Å»ö¤ò¸«¤¿¡×
¡Ö¥¹¥Ê¥¤¥Ñ¡¼¤ÎÏÓ¤Ï°ìÎ®¤À¤Ê¡×
¡ÖËÜ¿¦¤Ï¡¢¥Þ¥¿¡Á¥®¤Ç¤¹¤«¡Á¡ª¡©¡×