河村勇輝の同僚スマートがウィザーズへ／2025 デッドライン間近に報じられたトレード一覧

2月7日(現地時間6日、日付は以下同)。NBAの2024-25レギュラーシーズンはトレードデッドラインを終え、今年も例年同様に多くの選手たちとドラフト指名権が動いた。

2月に入ってからルカ・ドンチッチがロサンゼルス・レイカーズ、アンソニー・デイビスがダラス・マーベリックス、ディアロン・フォックスがサンアントニオ・スパーズ、ザック・ラビーンがサクラメント・キングスと、オールスター級のビッグネームたちが続々と移籍。

What a week in the NBA 😳

(via @ShamsCharania) pic.twitter.com/Nil7RgwPH6

- SportsCenter (@SportsCenter) February 6, 2025