King & Princeが、3月12日に発売する16thシングル「HEART」のDear Tiara盤DVD・Blu-rayに収録される「シンデレラガール」「moooove!!」のメドレー歌唱映像や、最新曲「HEART」のスペシャルパフォーマンス映像のティザー映像を公開した。今作「HEART」は、永瀬廉主演ドラマ、カンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン『御曹司に恋はムズすぎる』の主題歌になっている。楽曲は、あらゆる世代の人々が勇気をもらって、キュンとして、前向きな気持ちで毎日を過ごせるようにと想いを込めた王道ラブソングとのことなので、是非ともチェックして欲しい。

16枚目となるシングル「HEART」は、表題曲「HEART」を含む各形態新曲6曲が収録されるが、初回限定盤Aには「Usual Kiss」、初回限定盤Bには「LIFE is FUSHIGI」、通常盤には「marble」「 I MY ME MINE」、そしてDear Tiara盤には、「ONE LIFE」が収録される。そして、特典映像も豪華な内容になっているが、Dear Tiara盤には、現在行われているコンサートツアー<King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜>より「POPSTAR in the KINGDOM」「染み」「Harajuku」と2025年1月24日に同ツアー<Asue Arena Osaka>で初披露された「HEART」が早くも収録される。その他、今回公開された動画でも分かるように、「HEART」「シンデレラガール」「moooove!!」のスタジオパーマンス映像やメイキング映像も収録されている。なお、初回限定盤Aには「HEART」のミュージックビデオのメイキング映像やダンスバージョンが収録され、初回限定盤Bには「様々なゲームに挑戦!チームワークチャレンジPART2」なるバラエティ映像が収録される。

▲Dear Tiara盤ジャケット写真 ▲Dear Tiara盤ジャケット写真

16thシングル「HEART」

2025年3月12日(水)発売



■初回限定盤A(CD+DVD)

¥1,700(税込)/ UPCJ-9058

[CD収録内容]

01. HEART 02,カップリングA

[DVD収録内容]

・詳細は後日発表

仕様:スリーブケース付き2Dケース



■初回限定盤B(CD+DVD)

¥1,700(税込)/ UPCJ-9059

[CD収録内容]

01. HEART 02,カップリングB

[DVD収録内容]

・詳細は後日発表

仕様:スリーブケース付き2Dケース



■通常盤(初回プレス / CD)

¥1,2000(税込)/ UPCJ-9060

[CD収録内容]

・01. HEART 02,カップリングC 03,カップリングD

仕様:3Pケース

※通常盤(初回プレス)/UPCJ-9060終了後、通常盤/UPCJ-5016に切り替わります。



■Dear Tiara盤DVD・Blu-ray(ファンクラブ限定盤)

(CD+DVD)¥3,500(税込)/ PROJ-5909

(CD+Blu-ray)¥3,830(税込)/ PROJ-5910

[CD収録内容]

・01. HEART 02,カップリングE

[DVD・Blu-ray収録内容]

・詳細は後日発表

※収録内容は、Dear Tiara盤DVD・Blu-rayともに共通

仕様:三方背ケース(177mm☓141mm)、デジパック、フォトブックレット24P



■封入特典

・初回限定盤A特典:トレーディングカードAタイプ 1種

・初回限定盤B特典:トレーディングカードBタイプ 1種

・通常盤(初回プレス)特典:トレーディングカードCタイプ 1種

※各特典ごとに写真は異なります。



■初回封入特典

・初回限定盤A/期間限定動画A視聴シリアルナンバー

・初回限定盤B/期間限定動画B視聴シリアルナンバー

・通常盤(初回プレス)/期間限定動画C視聴シリアルナンバー

視聴期間:2025年3月11日(火)12:00〜2025年4月11日(金)18:00まで



■先着外付け特典

・初回限定盤A特典:フォトカード(A6)

・初回限定盤B特典:クリアポスター(A4)

・通常盤(初回プレス)特典:トレカ3種セット

※3形態同時購入特典:オリジナルピンバッジ

・Dear Tiara盤特典:ステッカーシート(A6)

