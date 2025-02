Petit Brabanconが2月8日18時よりU-NEXTにて、2024年1月の渋谷公会堂2Days<EXPLODE-02->をライヴ配信する。同公演の演奏楽曲のプレイリストが公開となったほか、2月21日リリースの同公演映像作品のタワーレコード店舗別特典とパネル展開催が決定した。Petit Brabanconは2024年1月、それぞれコンセプトの異なる東阪ライヴシリーズ<EXPLODE-02->を開催した。自身初のホール公演となったLINE CUBE SHIBUYA (渋谷公会堂)2Daysは、サブタイトルに<Gushing Blood><Neglected Human>を冠して、コンセプトの異なるライヴが展開された。この対象的な2ステージを収録したライヴBlu-ray『Petit Brabancon EXPLODE -02- “LIVE LOG”』リリースに先駆けて、同映像がU-NEXTにて配信される。またプレイリストには含まれていない、サブスク未配信楽曲もライヴ映像に含まれているとのことだ。

ライヴ配信:2025年2月8日(土)18:30〜 ライヴ終了まで見逃し配信:準備完了次第〜2月22日(土)23:59までhttps://t.unext.jp/r/petitbrabancon2●視聴可能デバイス・スマートフォン / タブレット(U-NEXTアプリ)・パソコン(Google Chrome / Firefox /Microsoft Edge / Safari)・テレビ(Android TV / Amazon FireTV / FireTV Stick / Chromecast / Chromecast with Google TV / U-NEXT TV / AirPlay)※ライヴ配信には1時間に最大約5.5GBの通信量を消費します。当日はWi-Fi環境での視聴を推奨します。

▼2025年【愛知】3月8日(土) 名古屋 THE BOTTOM LINEopen17:15 / start18:00ゲスト:ROTTENGRAFFTY3月9日(日) 名古屋 THE BOTTOM LINEopen17:15 / start18:00Petit Brabancon Only【大阪】3月20日(祝) 心斎橋 BIGCATopen17:15 / start18:00ゲスト:SPARK!!SOUND!!SHOW!!3月21日(金) 心斎橋 BIGCATopen18:15 / start19:00Petit Brabancon Only【東京】3月26日(水) 恵比寿 LIQUIDROOMopen18:15 / start19:00ゲスト:The BONEZ3月27日(木) 恵比寿 LIQUIDROOMopen18:15 / start19:00Petit Brabancon Only▼チケット・一般スタンディング:6,500円(税込・整理番号付・D代別)・一般スタンディング(オリジナルTシャツ付):10,000円(税込・整理番号付・D代別)・U-30スタンディング:5,000円(税込・整理番号付・D代別)※3月8日(土)名古屋公演 / 3月20日(祝)大阪公演 / 3月26日(水)東京公演のみ【一般発売】受付開始:2025年2月8日(土)10:00より〜https://eplus.jp/pb/【インバウンドチケット】https://ib.eplus.jp/pb

■Petit Brabancon Official Photo Book『The Howling of Underdogs -2025-』



販売サイト:https://petitbrabancon-thou.com/※2025年4月ごろ発送予定価格:7,700円(税込)※送料込み※お支払いには“クレジットカード決済” “コンビニ決済”をご利用いただけます。●購入者特典・2025年度(2025年4月〜2026年3月)のライヴに『The Howling of Underdogs -2025-』メンバーズ最速チケット先行申込みが可能※『The Howling of Underdogs -2025-』有効期限は登録時期に関わらず2026年3月31日まで※対象とならない公演もございます。※イベント/フェスなどは受付対象外となります。・『The Howling of Underdogs -2025-』メンバーズ限定メールマガジンの配信・ライヴ会場特典あり