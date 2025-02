アクション要素が多いパーティーゲーム！GSE『Moving Out ／『Overcooked!王国のフルコース 新価格版』日本語パッケージ版

GSEは、SMG Studio&DevM Gamesが開発した、引っ越しがテーマのシミュレーションゲーム『Moving Out 新価格版』の日本語パッケージ版をNintendo Switch(TM)で、Ghost Town Games Ltd & Team17が共同開発した『Overcooked!王国のフルコース 新価格版』の日本語パッケージ版をPlayStation(R)5で2025年4月24日に発売し、2025年1月23日から予約受付を開始。

GSE『Moving Out /『Overcooked!王国のフルコース 新価格版』日本語パッケージ版

GSEは、SMG Studio&DevM Gamesが開発した、引っ越しがテーマのシミュレーションゲーム『Moving Out 新価格版』の日本語パッケージ版をNintendo Switch(TM)で、Ghost Town Games Ltd & Team17が共同開発した『Overcooked!王国のフルコース 新価格版』の日本語パッケージ版をPlayStation(R)5で2025年4月24日に発売し、2025年1月23日から予約受付を開始しました。

■『Moving Out 新価格版』

『Moving Out 新価格版』は、「引っ越し」をテーマにした、アクション要素が多いパーティーゲームです。

世界一の配達会社を目指して、どんな不思議な場所でも、どんな悪状況でも、荷物を運ばないといけません!

荷物を持ち上げる、投げる、受けとることでプレイヤーの反応力と頭脳が鍛えられます!トラックに燃料を補給し、ユニフォームと手袋をはめて、引っ越し作業を始めましょう!

■ゲームの特徴

・個性的なイラストで描かれた世界と印象に残るキャラクター!

登場するキャラクターなどの個性的なイラストは、一目で、本作の世界にはまってしまう!

『Moving Out 新価格版』の世界では、町の風景はもちろん、動物が走り回る農場、幽霊の漂うお化け屋敷も、果ては無重力の宇宙までもが冒険の舞台!

かわいいキャラクターたちと『Moving Out 新価格版』の世界の果てまで一緒に冒険しよう!

・運ぶけど、運ぶだけじゃない!

たとえば、窓から冷蔵庫を投げ飛ばす場合、どのような放物線を描くでしょうか?

まずは頭の中で想像する・・・?だけど、それだと遅いのです!本作では瞬時の判断が重要になります。

さまざまな方法を駆使して、最短ルートで引っ越しを完了させましょう。

・投げて、ぶつかって、前に進もう!

最速でミッションを完了するために、どんな障害物があっても迂回してはいけない!

目の前にガラスのドアがあって通れないって?荷物をぶつければなくなるさ!

・一人でできないならみんなで協力!協力プレイでわいわい楽しもう!

『Moving Out 新価格版』のメインテーマは「協力」です。

持ち上げるタイミングも、歩くペースも、プレイヤー間で息を合わせないと、うまく運ぶことは難しい!

実際に運んでいるところを想像して、掛け声を出しながらミッションを完了しよう!

・選べる難易度で、みんな一緒に楽しめる!

アシストモードでは、ミッションのルールを調整することができるので、プレイヤーは自分に合った難易度の調整が可能です。

普段ゲームをしない方でも気軽に楽しめる、ファミリー向けのパーティーゲームです!

■『Overcooked!王国のフルコース 新価格版』

『Overcooked!王国のフルコース 新価格版』は、タイマーが切れる前にできるだけ多くの料理を提供するために、プレイヤーが協力して(または単独で)調理する必要があるカオスな料理ゲームです。

進化し続けるダイナミックなキッチンで、さまざまなレシピを調理しながら冒険しましょう。

■ゲームの特徴

・Overcooked!がオンライン対応

オンラインマルチプレイが完全実装!前作に登場したお気に入りのキッチンを、美麗な4Kとオンラインで再訪しよう!

・クロスプラットフォームマルチプレイ

クロスプラットフォームマルチプレイとボイスチャットを使って、仲間と一緒にクッキングカオスを楽しもう。

マルチプレイキューを共有することで、ゲームの待ち時間が短縮され、料理の大混乱を楽しむ時間が増えます!

・見た目も豪華なごちそう!

美しい4Kビジュアルでレベルアップ!『Overcooked!』シリーズ史上最高のグラフィックをお届けします。

・美味しい新コンテンツ!

新たなレベル、新たなシェフ、そして新たな騒乱 - これらはすべて本作の限定コンテンツです。

・いろいろなモード!

キャンペーンモード、サバイバルモード、練習モードに加え、本作では新たにアシストモードが追加されました!アシストモードでは、レシピのタイムアウトを遅くしたり、ラウンドタイマーを延長したり、ステージをスキップしたりするなど、慌ただしさを軽減するオプションが多数用意されています。

・誰でもプレイ可能!

『Overcooked!王国のフルコース 新価格版』には、できるだけ多くのプレイヤーがゲームを楽しめるような機能を搭載しています。

拡大縮小可能なUIやディスレクシアの方に配慮したテキスト、色覚特性対応オプションが利用可能です。

*上記のゲーム画面はイメージです。

予約はこちら:

Moving Out 新価格版 : https://bit.ly/4iVfphH

Overcooked!王国のフルコース 新価格版: https://bit.ly/4jdTzq7

■タイトル :Moving Out 新価格版

■対応機種 :Nintendo Switch(TM)

■発売日 :2025年4月24日

■価格 :3,980円(税込4,378円)

■ジャンル :パーティー

■最大プレイ人数:オフライン1〜4人

■表示対応言語 :日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語/

フランス語/イタリア語/ドイツ語/

スペイン語(スペイン・ラテンアメリカ)/ポルトガル語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :SMG Studio、DevM Games

■CERO :A

■権利表記 :MOVING OUT (C)2025 Team17 Digital Ltd. Published by GAME SOURCE ENTERTAINMENT. Developed by SMG Studio. Team17 is a trademark or registered trademark of Team17 Digital Limited.

■タイトル :Overcooked!王国のフルコース 新価格版

■対応機種 :PlayStation(R)5

■発売日 :2025年4月24日

■価格 :4,378円(税込 4,816円)

■ジャンル :ドタバタお料理アクションゲーム

■最大プレイ人数:オフライン1〜4人、オンライン2〜4人

■表示対応言語 :日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)/韓国語

■発売元 :Game Source Entertainment

■開発元 :Ghost Town Games Ltd & Team17

■CERO :A

Overcooked! All You Can Eat. Developed by Team17 Digital Ltd and Ghost Town Games Ltd.(C) 2025. Team17 is a trademark or registered trademark of Team17 Digital Limited. Published by Game Source Entertainment in Japan and Asia. (C) GSE is a trademark of Game Source Entertainment. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post アクション要素が多いパーティーゲーム!GSE『Moving Out /『Overcooked!王国のフルコース 新価格版』日本語パッケージ版 appeared first on Dtimes.