µß½õ³èÆ°¤òÁË¤à¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î´É¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¥ë¥Ð¡¼¥È¡×¤ÎÅ±µîºî¶È³«»Ï¡¡9Æü¤Þ¤Ç¤ËÅ±µî¸«ÄÌ¤·¡¡¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¿ô½µ´Ö¤ÎÈòÆñ¤â¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡ºë¶Ì¡¦È¬Ä¬»ÔÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î
ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ç¡¢µß½õ³èÆ°¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤ë·ê¤ÎÃæ¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î´É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸©¤ÏÀè¤Û¤É¡¢Å±µîºî¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Àè·î28Æü¤Ëµ¯¤¤¿È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢Å¾Íî¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÃËÀ±¿Å¾¼ê¡Ê74¡Ë¤Î°ÂÈÝ¤¬¡¢º£¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¸©¤Ï¡¢·ê¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤Î´É¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¥ë¥Ð¡¼¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ê¤ÎÃæ¤ÇÍî²¼¤¹¤ë´í¸±¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Êµß½õ³èÆ°¤òÁË¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Àè¤Û¤É¤«¤éÅ±µîºî¶È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
½Åµ¡¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¥ë¥Ð¡¼¥È¡×¤òºÙ¤«¤¯ºÕ¤¡¢·ê¤Î²¼¤ËÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©¤Ï¡¢Å±µîºî¶È¤ËÈ¼¤¤¡¢ÃÏÈ×¤¬ÊøÍî¤¹¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¼þÊÕ¤Î14¸®¤Î½»Ì±¤Ë¿ô½µ´Ö¤ÎÈòÆñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥«¥ë¥Ð¡¼¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê9Æü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÅ±µî¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤ä¾ÃËÉ¤Ïº£¸å¡¢Å±µîºî¶È¤¬½ª¤ï¤ê¼¡Âè¡¢ËÜ³ÊÅª¤Êµß½õ³èÆ°¤ÎºÆ³«¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£