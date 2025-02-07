¡Ú¾Þ´å¡Û¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©2Ê¸»úÌÜ¤¬Æñ¤·¤¤¡Ä
ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤è¤¯»È¤¦¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê´Á»ú¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê´Á»ú¥¯¥¤¥º¤ò¤´¾Ò²ð¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢º£°ìÅÙ³Î¤«¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ö¾Þ´å¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö¾Þ´å¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
2Ê¸»úÌÜ¤Î´Á»ú¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤¬¤Ê¤¤¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö¾Þ´å¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª¡Ö¤·¤ç¤¦¤«¤ó¡×¤ÈÆÉ¤à¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾Þ´å¡×¤È¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î¤â¤Î¤Î¤è¤µ¤ò³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡Ö½ñ²è¤ò¾Þ´å¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë»È¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò³Ð¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÀºÁªÈÇ ÆüËÜ¹ñ¸ìÂç¼Åµ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¡¦¡ØÆüËÜÂçÉ´²ÊÁ´½ñ¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô