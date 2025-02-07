ÌµÉ½¾ð¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¡ÈÄÌ¤»¤ó¤Ü¡É¡¡40¡Á50ÂåÃËÀ¤¬¼Ö¤Î¿ÊÏ©¤òË¸³²¤¹¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¡ÄÉÕ¶á¤Ç¤ÏÁê¼¡¤¤¤ÇÌÜ·â¡¡ÀéÍÕ»Ô
Æ»Ï©¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÌµÉ½¾ð¤ÇÆ»Ï©¤òÀêµò¤¹¤ëÃËÀ¡£
»£±Æ¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î¡ÈÄÌ¤»¤ó¤Ü¡ÉÃËÀ¤«¤éÌµ¸À¤Î°µÎÏ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼ÖÄÌ¤ê¤ÎÂ¿¤¤¸òº¹ÅÀ¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¡ÈÄÌ¤»¤ó¤Ü¡É¤¹¤ëÃËÀ
Æ»Ï©¤òÀêµò¤·¡ÈÄÌ¤»¤ó¤Ü¡É¤¹¤ëÃËÀ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ»Ô¤Î½»Âð³¹¡£
ÄÌ¤»¤ó¤Ü¤¹¤ë¼«Å¾¼Ö¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ÖÄÌ¤ê¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¸òº¹ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
1·î30ÆüÃë²á¤®¤Î¤³¤È¡¢¸òº¹ÅÀ¤Ëº¹¤·¤«¤«¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î»þ¡¢Á°¤òÁö¤ë¼Ö¤¬Âç¤¤¯È¿ÂÐ¼ÖÀþ¤ËËÄ¤é¤ó¤À¡£
¤¹¤ë¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ»Ï©¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÃËÀ¤À¡£
»£±Æ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö²¿¤ÎÈ¿±þ¤â¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉÝ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌµÉ½¾ð¤À¤«¤é¡¢¤³¤Ã¤Á¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤½¤Î»þ¤Î¾õ¶·¤òÏÃ¤¹¡£
¤³¤Î»þ¡¢Ìµ¸À¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÃËÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Ä¡£
»£±Æ¼Ô¡§
ÌÜ¤ò¤½¤é¤·¤ÆÁ°¤ò¸«¤¿¤ê¡¢¤Þ¤¿¤³¤Ã¤Á¤ò¸«¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡£
ÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡È¥Á¥é¸«¡É¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
±ÇÁü¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼«Å¾¼Ö¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¼Ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢²èÌÌ±¦Â¦¤ÎÆ»Ï©¤«¤é¸òº¹ÅÀ¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡£
ÄÌ¤»¤ó¤Ü¤¹¤ëÃËÀ¤Ï¡¢²¿¤¬ÌÜÅª¤Ê¤Î¤«¡©
ÉÕ¶á¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡Ä¡£
¡ÈÄÌ¤»¤ó¤Ü¡É¤¹¤ëÃËÀ¤ÎÌÜ·â¼Ô¡ÊÀéÍÕ»Ô¡Ë¡§
»ä¤Ï2²ó¤°¤é¤¤¸«¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æ»Ï©¤Î¤È¤³¤í¤Ç¿¿¤óÃæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Æ¡¢Áö¤Ã¤Æ¤ë¼Ö¤òË¸³²¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÎÇ¯Îð¤Ï40Âå¤«¤é50Âå¡£
É½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼Ö¤Î¿ÊÏ©¤òË¸³²¤¹¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£²óÁø¶ø¤·¤¿»£±Æ¼Ô¤Ï¡¢¸þ¤«¤¤¹ç¤¦¤³¤ÈÌó15ÉÃ¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«º¤¤ê²Ì¤Æ¤¿»£±Æ¼Ô¤Ï¡¢ÃËÀ¤òÈò¤±¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼þÊÕ¤Ç¤âÁê¼¡¤¤¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈÄÌ¤»¤ó¤ÜÃËÀ¡É¡£
Âç»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ï¤Þ¤«¤êÄÌ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È!¡×2·î7ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë