【Illustrator Collection Figure 『年下彼女』illustration by 雨傘ゆん】予約期間：2月7日～4月14日11月 発売予定価格：28,600円

DMM Factoryは、フィギュア「Illustrator Collection Figure 『年下彼女』illustration by 雨傘ゆん」を11月に発売する。予約期間は4月14日まで。価格は28,600円。

本製品は、「pixiv」×「DMM Factory」の共同企画フィギュアシリーズ「Illustrator Collection Figure」の「年上彼女×年下彼女」より、第5弾としてイラストレーター・雨傘ゆん氏が描く可愛いケモミミの年下彼女を、1/6スケールでフィギュア化したもの。

ちょっと大胆な服装の彼女をフィギュアで表現しており、毛先にかけて青くグラデーションが施された特徴的な長い髪の毛や、可愛らしいネコミミや尻尾など、彼女の可愛らしさを存分に引き出している。

「Illustrator Collection Figure 『年下彼女』illustration by 雨傘ゆん」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール サイズ：全高 約270mm

(C)雨傘ゆん

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