¥·¥ã¡¼¥×¡¢¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÎäÂ¢¸Ë¡ÖFit63¡×¡¡±ü¹Ô¤63cm¤ÎÇö·¿Àß·×¡¢AI¤Ë¤è¤ëÀáÅÅ
¥·¥ã¡¼¥×¤Ï¡¢¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÅëºÜ¤ÎÎäÂ¢¸Ë¡ÖFit63¥·¥ê¡¼¥º¡×5¥â¥Ç¥ë¤ò2025Ç¯2·î13Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â±ü¹Ô¤63¥»¥ó¥Á¤ÎÇö·¿Àß·×¤Ç¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤¹¤Ã¤¤ê¤È¼ý¤Þ¤ë¤Û¤«¡¢¸ËÆâ¤ò¸«ÅÏ¤·¤ä¤¹¤¯±ü¤Þ¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¿©ÉÊ¤Î»È¤¤Ëº¤ì¤òËÉ¤²¤ë¡£
¥¹¥Þ¥Û¤¬»È¤¤Ëº¤ì¤òÄÌÃÎ
ÄÌ¾ï±¿Å¾»þ¤ÈÈæ¤ÙºÇÂçÌó35¡ó¤ÎÀáÅÅ¤ò¼Â¸½¡£ÌµÀþLAN¤ËÀÜÂ³¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¯¥é¥¦¥É¾å¤ÎAI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤¬»ÈÍÑ¾õ¶·¤ò³Ø½¬¤·¤Ê¤¬¤é¾Ê¥¨¥Í±¿Å¾¤ò¹Ô¤¦¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤â¤Ã¤ÈÀáÅÅ¡×¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¡£ÎäÅà¼¼¤Î²¹ÅÙ¤Ë¤â¿·¤¿¤ÊÀ©¸æ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀáÅÅµ¡Ç½¤¬¸þ¾å¤·¤¿¡£
Æ±¼ÒÀ½¤Ë²Ã¤¨Â¾¼ÒÀ½¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢È¯ÅÅ¤·¤¿ÅÅÎÏ¤ò¸úÎ¨¤è¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö»È¤¤¤¤ê¥á¥â¡×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é»È¤¤Ëº¤ì¤òÄÌÃÎ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¿©ºà¤äÆüÉÕ¤òÅÐÏ¿¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÐÏ¿Æü¤Ë²»À¼¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÅÐÏ¿¤·¤¿¿©ºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¸¥Î©Äó°Æ¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢¿©ÉÊ¤ò»È¤¤ÀÚ¤ì¤ë¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
ÂçÍÆÎÌ¤ÎÎäÅà¼¼¡Ö¥á¥¬¥Õ¥ê¡¼¥¶¡¼¡×¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤ÎÁ¯ÅÙ¤òÊÝ¤ÄÎäÅà¥â¡¼¥É¤ä¡¢À°Íý¤·¤Æ¼ýÇ¼¤·¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤òÈ÷¤¨¤ë¡£
¥Õ¥ì¥ó¥Á¥É¥¢¥¿¥¤¥×¤ÎÎäÂ¢¼¼¥É¥¢¤Ë¤Ï¡¢ÆÈ¼«¤Î¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¹½Â¤¡×¤òºÎÍÑ¡£Ì©ÊÄÀ¤ò¹â¤á¤ÆÎäµ¤Ï³¤ì¤òËÉ¤²¤ë¤Û¤«¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥Õ¥ì¥ó¥Á¥É¥¢¥¿¥¤¥×¤ÎÎäÂ¢¸Ë¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¥Ò¡¼¥¿¡¼ÆâÂ¢¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ô¥é¡¼¤¬¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤¾Ê¥¨¥ÍÀ¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢"È¾¥É¥¢"¾õÂÖ¤Î¥É¥¢¤¬¼«Æ°Åª¤ËÊÄ¤Þ¤ë¡Ö¥ª¡¼¥È¥¯¥í¡¼¥º¡×µ¡¹½¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÌó20ÅÙ¤«¤éÌó30ÅÙ°ÊÆâ¤Ë³ÈÂç¤·¡¢ÊÄ¤áËº¤ì¤òËÉ»ß¤¹¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¥Õ¥ì¥ó¥Á¥É¥¢¤ÎÄê³ÊÆâÍÆÀÑ457¥ê¥Ã¥È¥ë¥â¥Ç¥ë¡ÖSJ-MF46P¡×¡¢Æ±429¥ê¥Ã¥È¥ë¥â¥Ç¥ë¡ÖSJ-MF43P¡×¡¢¤É¤Ã¤Á¤â¥É¥¢¤Î457¥ê¥Ã¥È¥ë¥â¥Ç¥ë¡ÖSJ-MW46P¡×¤¬2·î13ÆüÈ¯Çä¡£
¥Ô¥é¡¼¥ì¥¹¥Õ¥ì¥ó¥Á¥É¥¢¤ÎÄê³ÊÆâÍÆÀÑ545¥ê¥Ã¥È¥ë¥â¥Ç¥ë¡ÖSJ-MF55P¡×¡¢Æ±505¥ê¥Ã¥È¥ë¥â¥Ç¥ë¡ÖSJ-MF51P¡×¤¬2·î20ÆüÈ¯Çä¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¥À¥¹¥¯¥À¡¼¥¯¥á¥¿¥ë¡¢¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊSJ-MF55P°Ê³°¤ÏÁªÂò²ÄÇ½¡Ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡£