爽やかでほろ苦い、新フレーバー「和柑橘」入り！あみだ池大黒「＆ OKOSHI bon chocolat」

あみだ池大黒は、2025年バレンタイン限定商品として、阪急うめだ本店限定ブランド「& OKOSHI」、洋風おこし「pon pon Ja pon(ポンポンジャポン)」、マシュマロを使った新食感おこし「マシュー&クリスピー」の3ブランドから合計5種類を、2025年1月17日(金)から期間限定で順次販売します。

あみだ池大黒「& OKOSHI bon chocolat」

阪急うめだ本店限定のプレミアムモダンおこしブランド「& OKOSHI」からは、柚子と伊予柑のピールが香る新フレーバー「和柑橘」と、人気フレーバー「クラッシュクッキー」が入った2種アソート『& OKOSHI bon chocolat(ボンショコラ)』が新登場。

仲睦まじい2匹のうさぎが可愛い、バレンタイン仕様の限定パッケージで提供します。

新感覚おこしブランド「pon pon Ja pon」のバレンタインギフトは、昨年大変好評がきた、アーティスト・とやちかこさんデザインの『pon pon chocolat ネコ缶』3種類。

そして「マシュー&クリスピー」からも昨年に引き続き、バレンタイン限定のクリスピーケーキ『トラ猫のちゃとらん』、『黒猫ちょこ太』、『三毛猫のマル』の3種類が発売されます。

025年1月20日(月)〜2月14日(金)に阪急うめだ本店で開催される「阪急バレンタインチョコレート博覧会2025」のほか、大阪府内の各ブランド店舗で購入出来ます。

■阪急うめだ本店限定ブランド「& OKOSHI」のバレンタイン限定商品

阪急うめだ本店限定のプレミアムモダンおこし「& OKOSHI」からは、今回新登場となる「和柑橘」と、人気フレーバー「クラッシュクッキー」の2種アソート商品『& OKOSHI bon chocolat』を、バレンタイン限定デザインのパッケージで新発売します。

また、口いっぱいに広がるイチゴの味わいが魅力の人気フレーバー『& OKOSHI ストロベリー』も同じく期間限定のバレンタインデザインで販売します。

パッケージデザインは、このバレンタインギフトを贈られた方の気持ちがあたたかくなるようにと、これから訪れる季節をイメージ。

春らしい花や植物に囲われながら仲良く向かい合っている

2匹のうさぎを、同社社員がアクリル絵の具を使って描きました。

●『& OKOSHI bon chocolat(ボンショコラ)』

<和柑橘>

爽やかでほろ苦い柚子とジューシーな伊予柑のピールが、ミルクチョコの甘みを引き立てる新フレーバー。

アーモンドプラリネのカリっと食感がアクセントに。

<クラッシュクッキー>

ザクッとした食感が楽しい、風味豊かなココアクッキーと、ホワイトチョコがマッチした、まろやかでコクのある甘みが人気のフレーバー。

クラッシュクッキー

●『& OKOSHI ストロベリー』(バレンタイン限定デザイン)

<ストロベリー>

口いっぱいに広がるイチゴの豊潤な味わいと香り、酸味と甘みのハーモニー、変化する食感まで、イチゴの様々な魅力を全面的に楽しめます。

●商品概要

商品名 :& OKOSHI bon chocolat(ボンショコラ)

内容 :計4本(和柑橘 2本/クラッシュクッキー 2本)

価格(税込):918円

[お取扱い店舗/販売期間]

・& OKOSHI 阪急うめだ本店(阪急うめだ本店 地下1階 和菓子売場)/2025年1月17日(金)〜

・阪急バレンタインチョコレート博覧会2025(阪急うめだ本店 10階「うめだスーク」中央街区パーク)/2025年1月20日(月)〜2月14日(金)

商品名 :& OKOSHI ストロベリー(バレンタイン限定デザイン)

内容 :計6本

価格(税込):780円

[お取扱い店舗/販売期間]

・& OKOSHI 阪急うめだ本店(阪急うめだ本店 地下1階 和菓子売場)/2025年1月17日(金)〜

※季節限定商品のため、無くなり次第終了となります。

■新感覚おこしブランド「pon pon Ja pon(ポンポンジャポン)」のバレンタイン限定商品

新感覚おこしブランド「pon pon Ja pon」からは、2024年もアーティスト・とやちかこさんデザインの可愛らしい猫が描かれたバレンタインギフト『pon pon chocolat ネコ缶』を発売します。

デザインは「For you」、「Relaxing room」、「Tea Party」の3種類。

可愛らしい猫たちを主人公に、バレンタインチョコレートを「渡す」「一緒に食べる」など、バレンタインチョコレートが【猫たちを結ぶ】シチュエーションが描かれています。

さらに、2024年はより多くの人にも配りやすい大容量の『pon pon chocolat アソートパック』も販売します。

●商品概要

商品名 :pon pon chocolat ネコ缶

(「For you」、「Relaxing room」、「Tea Party」)

内容 :pon pon chocolat(ポンポンショコラ)、

ミルクチョコプラリネ味 12個入

価格(税込):各1,458円

[お取扱い店舗/販売期間]

・阪急バレンタインチョコレート博覧会2025(阪急うめだ本店 10階「うめだスーク」中央街区パーク)/2025年1月20日(月)〜2月14日(金)

・pon pon Ja pon ルクアイーレ店、

pon pon Ja pon 高島屋大阪店、

pon pon × Chris.P エキマルシェ新大阪店、

pon pon × Chris.P 大阪国際空港店、あみだ池大黒 阪神梅田本店、

あみだ池大黒 オンラインショップ( https://www.daikoku.ne.jp/shop/user_data/brand.php )

/2025年1月17日(金)〜

商品名 :pon pon chocolat アソートパック

内容/価格(税込):21本入 1,296円/30本入 1,836円/48本入 2,862円

[お取扱い店舗/販売期間]

・pon pon Ja pon ルクアイーレ店、

pon pon × Chris.P エキマルシェ新大阪店、

pon pon × Chris.P 大阪国際空港店、

あみだ池大黒 本店、

あみだ池大黒 オンラインショップ( https://www.daikoku.ne.jp/shop/user_data/brand.php )、

pon pon Ja pon 高島屋大阪店(21本入りのみ)、

あみだ池大黒 なんばウォーク店(21本入りのみ)、

あみだ池大黒 あべのハルカス近鉄本店(21本入りのみ)

/2025年1月17日(金)〜

※季節限定商品のため、無くなり次第終了となります。

■「pon pon chocolat(ポンポンショコラ)」について

「pon pon chocolat」は、「おこし」を固める水あめの代わりに、クーベルチュールチョコレートを使用した「サクッ」とした食感と軽やかな口溶けを楽しめるチョコレート菓子です。

「ミルクチョコプラリネ」「クッキー&ショコラ」「ミックスナッツ」「期間限定フレーバー」の全4種類のフレーバーを取り揃えています。

■「マシュー&クリスピー」のバレンタイン限定商品

●『M&Cクリスピーケーキ』

トラ猫のちゃとらん(プレーン風味)

黒猫ちょこ太(チョコ風味)

三毛猫のマル(クッキー&ミルク風味)

●商品概要

商品名 :M&Cクリスピーケーキ

(「トラ猫のちゃとらん」「黒猫ちょこ太」「三毛猫のマル」)

価格(税込):各 648円

[お取扱い店舗/販売期間]

・阪急バレンタインチョコレート博覧会2025(阪急うめだ本店 10階「うめだスーク」中央街区パーク)/2025年1月20日(月)〜2月14日(金)

・pon pon Ja pon ルクアイーレ店、

pon pon × Chris.P エキマルシェ新大阪店、

pon pon × Chris.P 大阪国際空港店、

あみだ池大黒 オンラインショップ( https://www.daikoku.ne.jp/shop/user_data/brand.php )

/2025年1月17日(金)〜

・pon pon Ja pon 高島屋大阪店/2025年2月1日(土)〜

※季節限定商品のため、無くなり次第終了となります。

