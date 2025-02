¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤òÌµÎÁÇÛÉÛ¤â¡ª¡ÖÅÔÆâ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¼þÍ·¡¡Åìµþ¤ÇÁ´¹ñÎ¹µ¤Ê¬¡×Âè2ÃÆ

都内には、全国各地の観光情報や特産品を紹介するアンテナショップが集積しています。

今回、都内アンテナショップと連携し、東京と全国各地の魅力を発信する取組の一環として、都内アンテナショップを周遊しスタンプを集める「アンテナショップスタンプラリー」等のイベントを開催します。

「都内アンテナショップ周遊 東京で全国旅気分」第2弾

開催期間

第2弾:令和7年1月7日(火)から2月28日(金)まで

(第1弾は、令和6年9月1日〜10月31日に実施)

イベント概要

以下のイベントに参加し、応募した方の中から、各地の特産品詰め合わせセットを合計で1,000名様にプレゼントされます。

アンテナショップスタンプラリー(リアル開催)

都内のアンテナショップを巡り、店舗にあるスタンプを押印し、集めたスタンプの色や数によって、各賞に応募できます。

被災地応援企画として、石川県と山形県のショップではスタンプを2個取得できます。

※スマートフォン、アンテナショップガイドブックのいずれかで参加できます。

オンラインクイズラリー(オンライン開催)

全国各地の観光情報等に関するクイズに答え、正解数に応じて各賞に応募できます。

Instagram投稿イベント(オンライン開催)

アンテナショップで購入した商品の写真を、キャンペーンのInstagram公式アカウントをフォローの上、「#東京で全国旅気分」をつけて投稿することで応募できます。

※実施期間は令和6年9月1日(日)から令和7年2月28日(金)まで

アンテナショップガイドブックの配布

ガイドブックを無料で配布します。

配布店舗は【5】のイベントホームページを確認してください。

<配布時期>令和7年1月7日(火)から配布開始 ※無くなり次第終了

<掲載内容>イベント参加方法やスタンプ押印用台紙、各店舗おすすめの商品の紹介、都内アンテナショップの所在地、営業時間等を掲載。

