King & Princeの16枚目となるシングル「HEART」(3月12日発売)において、ファンクラブ限定盤となるDear Tiara盤に収録される特典映像のティザー映像が公開された。映像には、台湾紅白でも披露され話題となった「シンデレラガール」「moooove!!」のメドレー歌唱や、新曲「HEART」のスペシャルパフォーマンスが収められている。永瀬廉が主演を務めるカンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン『御曹司に恋はムズすぎる』の主題歌である、表題曲「HEART」を含む各形態ごとに異なる新曲6曲が収録される。初回限定盤Aには「Usual Kiss」を収録し、さらに「HEART」のミュージックビデオ、メイキング映像、ダンスバージョンも収められる。

初回限定盤Bには「LIFE is FUSHIGI」が収録されるほか、メンバーがさまざまゲームに挑戦するバラエティ映像「チームワークチャレンジPART2」も楽しめる内容となっている。通常盤には「marble」と「I MY ME MINE」の2曲が収録され、Dear Tiara盤には「ONE LIFE」が収録される。また、Dear Tiara盤には現在開催中のコンサートツアー『King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜』から「POPSTAR in the KINGDOM」「染み」「Harajuku」、そして1月24日にAsue Arena Osakaで初披露された「HEART」のライブ映像が収められる。さらに、「HEART」「シンデレラガール」「moooove!!」のスタジオパフォーマンス映像やメイキング映像も収録されており、豪華な特典内容となっている。