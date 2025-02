¡ÖI have a crush on you.¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¹¥¤­¤Ê¿Í¤¬¤Ç¤­¤¿¤é»È¤¤¤¿¤¤¡ª

正解は「あなたに夢中、あなたに恋している」でした!

好きな人ができたとき、片思いをしているときに使えるフレーズです。

「I love you.」と比べて愛が強くなく、特にまだ気持ちを伝えていないときに使われることが多いですよ。

「I think I have a crudh on you.」

(あなたのことを好きなってしまったみたい)