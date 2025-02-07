¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö¤Ò¤ÈÌÜ¤Ü¤ìÇã¤¤¡ª¡×¥ì¥È¥í¤Ç¥«¥Ã¥³¤«¤ï¤¤¤¤¡ÖCal¡Çs Motor¡×¤Ëº£¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¥ï¥±¤òÂçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»2025¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿
¸½ÃÏ¤Ç¾¦ÃÌ²ñ¤â¼Â»Ü¡ª ³«È¯Ãæ¤ÎÀ½ÉÊ¤â¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¡ÊÂçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è¡Ë¤Ç2025Ç¯2·î7Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÂè28²ó Âçºå¥ª¡¼¥È¥á¥Ã¥»2025¡×¤Ç¡¢²ñ¾ìÆâ¤Î5¹æ´Û¤Ë¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥«¡¼¡ÖCal¡Ç£ó£Íotor¡×¤Î¿··¿¼ÖÎ¾Å¸¼¨¤ª¤è¤Ó¾¦ÃÌ²ñ¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥á¥Æ¥£¥ª¥µ¥¦¥ó¥É¤Î»îÄ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÈÎÇä´ë²è¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¤Î»²¹Í½ÐÉÊÀ½ÉÊ¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ì¥È¥í¤Ê¥¢¥á¼ÖÉ÷¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¤¥¤¤Ã¡ª¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÀ¾³¤´ßÉ÷¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¡©¡Ê20Ëç¡Ë
¡¡¸Å¤ÎÉ¤¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢À¾³¤´ß¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤·¤¿¡ÖCal¡Ç£ó£Íotor¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¥È¥è¥¿ ¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¡Ö¥«¥ê¥«¡×¡¢¥È¥è¥¿ ¥é¥¤¥º¡¿¥À¥¤¥Ï¥Ä ¥í¥Ã¥¡¼¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Î¡Ö¥Ï¥Ð¥Ê¡×¡¢Æü»º NV200¥Ð¥Í¥Ã¥È¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Î¡Ö¥½¥Î¥Ð¡×¡¢¥¹¥º¥ ¥¸¥à¥Ë¡¼¡¿¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¡Ö¥Ù¥¢¥¹¡×¡Ö¥Ù¥¢¥¹¥×¥é¥¹¡×¡¢¤Þ¤¿¥¹¥º¥ ¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢¥Ù¡¼¥¹¤Î¡Ö¥µ¥ó¥Ç¥£¡×¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä ¥¿¥Õ¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¡Ö¥ë¥¤¥¹¡×¤Ê¤É¤âºÇ¶áÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¡¼¥¹¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×°ìÆ±¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹¤Î¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¡Ö¥«¥ê¥«¥ï¥¤¥É¡×¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤âÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Cal¡Ç£ó£Íotor¤ÎÅ¸³«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡ª¡©
¡¡¥Ö¡¼¥¹¤ÇÃ´Åö¼Ô¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥óÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Âç²èÌÌ¥Ê¥Ó¤ÎBIG X¤ä¥¨¥¢¥í¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥«¡¼¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤ÊÃËÀÂ¦¤Î»Ù»ý¤¬Â¿¤¯¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬±ü¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ²Á³Ê¤Ê¤É¤â´Þ¤áÍý²ò¤òµá¤á¤ÆÀâÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤·¤«¤·Cal¡Ç£ó£Íotor¤òÅ¸³«¤·»Ï¤á¤Æ¤«¤é¡¢¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤ÈÉÔÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ä¿Íµ¤¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÈµö¼è¤êÎ©¤Æ¤Î½÷À¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤Ü¤ì¤·¤Æ¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¹ØÆþ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢Âç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤à¤·¤í±ü¤µ¤óÂ¦¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤´»Ù»ý¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Öº£¸å¤Ï¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤éÍ×Ë¾¤È¤·¤ÆÂ¿¤¤¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¼Ö¼ï¡¢¤Þ¤¿¥ï¥´¥ó¤ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É¡¢Cal¡Ç£ó£Íotor¤ò¤è¤êÉý¹¤¯Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ´Åö¼Ô¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡ÖCal¡Ç£ó£Íotor¡×¤ò¼è¤ê°·¤¦¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ï¸½ºßÁ´¹ñ7Å¹ÊÞ¤¢¤ê¡¢2025Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ËÅìµþ¤ÈÀéÍÕ¤Ç¤µ¤é¤Ë2Å¹ÊÞ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤·9Å¹ÊÞÂÎÀ©¤Ø¤È³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿½¾Íè¤Ï¥³¥ó¥×¥ê¡¼¥È¥«¡¼ÈÎÇä¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¥Ñ¡¼¥ÄÃ±ÂÎ¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ç´ûÂ¸¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ø¤ÎÈÎÇä³ÈÂç¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤Ï»²¹Í½ÐÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¸åÉÕ¤±²ÄÇ½¤Ê¼ÖºÜÍÑ360ÅÙ¥«¥á¥é¤ä¡¢¥¢¥ë¥×¥¹¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ï¥¤¥¨¡¼¥¹ÀìÍÑ¥³¥ó¥½¡¼¥ë¼è¤êÉÕ¤±·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹W½¼ÅÅ´ï¡¢Èó¾ï»þ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ê¤É¡¢¸½ºß³«È¯Ãæ¤Î¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥óÀ½ÉÊ¤â¤¤¤ÁÁá¤¯¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£