¼«Ì±¡ÖÄ»¼è¡¦Åçº¬¡×¸òÂå¤Ç·èÃå¡¡»²±¡¡¢¹ç¶è¤ÈÆÃÄêÏÈ¸õÊä¼Ô
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤ÎÄ»¼è¡¢Åçº¬Î¾¸©Ï¢´´Éô¤Ï7Æü¡¢²Æ¤Î»²±¡Áª¤Î¸õÊä¼ÔÍÊÎ©ÊýË¡¤ò½ä¤ê¡¢Ä»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô¤Ç²ñ¹ç¤ò³«¤¤¤¿¡£ÅÞËÜÉô¤ÎÄó°Æ¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢Ä»¼è¤Ï¹ç¶è¤Î¡ÖÄ»¼è¡¦Åçº¬¡×Áªµó¶èÁª½Ð¤Î¸½¿¦¤òÈæÎãÂåÉ½¤ÇÍ¥ÀèÅª¤ËÅöÁª¤¹¤ë¡ÖÆÃÄêÏÈ¡×¤Ë¡¢Åçº¬¤ÏÆÃÄêÏÈ¤«¤éÁªµó¶è¤ËÆþ¤ìÂØ¤¨¤ëÊý¿Ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾¸©Ï¢´´»öÄ¹¤Ï12Æü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ë¸øÇ§¿½ÀÁ¤¹¤ë¡£
¡¡Ä»¼è¤Ç²þÁª¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÉñÎ©¾º¼£»á¡£Åçº¬¤Ï¸øÊç¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¿·¿Í¤Î¸©µÄ½ÐÀîÅí»Ò»á¤ÎÍÊÎ©¤ò·è¤á¤¿¡£ÆÃÄêÏÈÁª½Ð¤Î²þÁª¤ÏÅçº¬½êÂ°¤Î»°±ºÌ÷»á¡£ÅÞËÜÉô¤¬ÉñÎ©»á¤È¤Î¸òÂå¤òÄó°Æ¤·¤¿¸å¡¢»°±º»á¤ÏÉÔ½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£