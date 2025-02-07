·àÃæ¥»¥ê¥Õ¤äBGM¤ò¼ýÏ¿¡ª¥Ð¥ó¥À¥¤¤«¤éÂç¿Í¸þ¤±¤Ê¤ê¤­¤ê´á¶ñ¡Ö¥Ö¥ó¥Ö¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥¯¥¹¡×È¯Çä

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¾ðÊóÄó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒBANDAI SPIRITS ECÀïÎ¬ÉôPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By º´Æ£·½Î¼ | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025020710.html