ÇÏÊ¥Í¥²Â¤µ¤ó¡Ö¤³¤ÎÉÂ±¡¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡×254²¯±ß´óÉÕ¤ÎÉ×ºÊ¤Ë¡ÖÊõÄÍ»ÔÌ±Á´°÷¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡×
Èô¤Ó¹þ¤ß¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇÏÊ¥Í¥²Â¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤¬7Æü¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å3»þ40Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¤Ç¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤à»ÔÌ±ÉÂ±¡¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨ÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÆâºß½»¤Î70Âå¤ÎÉ×ºÊ¤«¤éÌó254²¯±ß¤Î´óÉÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÉÂ±¡¤Ï1984Ç¯¤Ë³«±¡¡£ÃÛ40Ç¯¤òÄ¶¤¨Ï·µà²½¤·¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨ÈñÍÑ¤ËÌó400²¯±ß¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´óÉÕ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¸µ²ñ¼ÒÌò°÷¡Ê77¡Ë¤ÈºÊ¡Ê75¡Ë¡£95Ç¯¤Îºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤Ç¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¤ËºâÃÄË¡¿Í¤òÀßÎ©¡¢¾ã³²¼Ô¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤ÀË¡¿Í¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢»Ô¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ëÃæ¤Ç´óÉÕ¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Æ±»Ô½Ð¿È¤ÎÇÏÊ¥¤µ¤ó¤Ï¡Öºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÎÇ¯¤Î2·î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤«¤â¡¢¤³¤³¤ÎÉÂ±¡¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´óÉÕ¤ò´¿·Þ¡£ÉÂ±¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿·¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
´óÉÕ¤ò¤·¤¿É×ºÊ¤¬¡¢Ê¡»ã¤Ê¤É¤Î»Ù±ç»ÜÀß¤Ë¿ô½½²¯±ß¤ò´óÉÕ¤·¤¿¤ê¡¢23Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ½ê¤Î·úÀß·×²è¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ê¡¢½»Ì±¤¬È¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿»³ÎÓ¤ò¹ØÆþ¤·¤ÆÁË»ß¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÊõÄÍ»ÔÌ±Á´°÷¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¿Í¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·ÉÂ±¡¤Î³«±¡¤Ï31Ç¯¤´¤í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£´°À®¤·¤¿¤é¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤«¤Ê¤ó¤«¤Ç¼õ¿Ç¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£