Æþ±¡´µ¼Ô40¿Í¤Î½èÊýÌôÅêÍ¿¤»¤º¡¡¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë±£¤·¤¿20Âå´Ç¸î»Õ¡¡·¬Ì¾»ÔÁí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼
»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç¡¢Æþ±¡´µ¼Ô40¿Í¤Ë½èÊý¤µ¤ì¤¿Ìô¤ò´Ç¸î»Õ¤¬´µ¼Ô¤ËÅêÍ¿¤»¤º¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìô¤ò´µ¼Ô¤ËÅêÍ¿¤»¤º±£¤·»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢·¬Ì¾»ÔÁí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÆâ²ÊÉÂÅï¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë20Âå¤ÎÃËÀ´Ç¸î»Õ¤Ç¤¹¡£
1·î21Æü¡¢Æ±Î½¤Î¿¦°÷¤¬ÃËÀ´Ç¸î»Õ¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÌ¤³«Éõ¤ÎÌô¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¡¢È¯³Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅêÍ¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìô¤Ï¡¢°ìºòÇ¯¤Î10·î3Æü¤«¤éº£Ç¯1·î6Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¡¢·¬Ì¾»ÔÁí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿´µ¼Ô40¿Í¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢°ßÌô¤äÀ°Ä²ºÞ¡¢¹ß°µºÞ¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ51²óÊ¬¤Ç¤¹¡£
7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢»³ÅÄÅµ°ìÉÂ±¡Ä¹¤Ï¡Ö¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¿¦°÷°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÂ±¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¤³¤ÎÃËÀ´Ç¸î»Õ¤Ï¡¢´µ¼Ô¤ËÅêÍ¿¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìô¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÅêÌô¤òËº¤ì¤¿¤³¤È¤òÅÜ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÂ±¡¤Ï´µ¼Ô¤ÎÆþ±¡ÍúÎò¤äÌô¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤·¡¢¼ç¼£°å¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¸½»þÅÀ¤Ç·ò¹¯¤Ø¤ÎÈï³²¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó³ºÅö¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î´µ¼Ô¡¢¤Þ¤¿¤Ï²ÈÂ²¤ËÂÐ¤·´û¤ËÏ¢Íí¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÉÂ±¡¤Ïº£¸å¡¢Âè»°¼Ôµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÃËÀ´Ç¸î»Õ¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·èÄê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£