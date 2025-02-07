¿ÀÆàÀî¸©Î©¹â¹»Æþ»î2025¡¡Á´ÆüÀ©ÉáÄÌ²Ê¡¡ºÇ½ª»Ö´êÇÜÎ¨¤Ï²£ÉÍ¿éÍò2.04ÇÜ¡¢¿·¾ë1.84ÇÜ¡¢Â¿Ëà1.67ÇÜ¤Ë¡ÚÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¹â¹»¼õ¸³¡Û
¿ÀÆàÀî¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï2·î7Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©Î©¹âÅù³Ø¹»¤ÎÆþ³Ø¼ÔÁªÈ´¤ÎºÇ½ª»Ö´ê¾õ¶·¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Û¿ÀÆàÀî¸©Î©¹â¹»¤ÎÁ´ÆüÀ©ÉáÄÌ²Ê¡¡Á´¹»¤ÎºÇ½ª»Ö´êÇÜÎ¨¤ò°ìÍ÷¤Ç¾Ò²ð
¸©¶µ°Ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´ÆüÀ©²ÝÄø¡ÊÆÃÊÌÊç½¸µÚ¤ÓÃæÅÓÂà³Ø¼ÔÊç½¸¤ò½ü¤¯¡ËÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢Êç½¸¿Í°÷39,395¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢»Ö´ê¼Ô¿ô¤¬·×46,075¿Í¤Ç¡¢ÇÜÎ¨¤Ï1.17ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á´ÆüÀ©¤ÇÇÜÎ¨¤¬°ìÈÖ¹â¤«¤Ã¤¿¹â¹»¤Ï²£ÉÍ¿éÍò¤¬2.04ÇÜ¤Ç¡¢¿·¾ë¤¬1.84ÇÜ¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Î©¹â¹»¤Î°ìÈÌÆþ»î¤Î¼õ¸³ÆüÄø¤Ï¡¢³ØÎÏ¸¡ºº¤¬2·î14Æü¡¢¹ç³Ê¼Ô¤ÎÈ¯É½¤¬2·î28Æü¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»ÊÌ¤Î°ìÍ÷¡¡²£ÉÍ¿éÍò2.04ÇÜ¡¢´ßº¬1.51ÇÜ
³Ø¹»ÊÌ¤Î°ìÍ÷¡¡´õË¾¥±µÖ1.42ÇÜ¡¢ÀîÏÂ1.41ÇÜ
³Ø¹»ÊÌ¤Î°ìÍ÷¡¡¿·¾ë1.84ÇÜ¡¢ÇðÍÛ1.54ÇÜ
³Ø¹»ÊÌ¤Î°ìÍ÷¡¡Â¿Ëà1.67ÇÜ¡¢ÄÉÉÍ1.41ÇÜ
³Ø¹»ÊÌ¤Î°ìÍ÷¡¡¾ÅÆî1.61ÇÜ¡¢Æ£ÂôÀ¾1.43ÇÜ
³Ø¹»ÊÌ¤Î°ìÍ÷¡¡Ê¿ÄÍ¹¾Æî1.38ÇÜ¡¢°ËÀª¸¶1.29ÇÜ
³Ø¹»ÊÌ¤Î°ìÍ÷¡¡³¤Ï·Ì¾1.24ÇÜ¡¢À¾¾Å1.16ÇÜ¡¢¸üÌÚ1.16ÇÜ
³Ø¹»ÊÌ¤Î°ìÍ÷¡¡ÂçÏÂ1.56ÇÜ¡¢ºÂ´Ö1.32ÇÜ
³Ø¹»ÊÌ¤Î°ìÍ÷¡¡¾å¹Â1.30ÇÜ¡¢ÁêÌÏ¸¶1.30ÇÜ
³Ø¹»ÊÌ¤Î°ìÍ÷¡¡¿ÀÆàÀîÁí¹ç¡Ê¸ÄÀ²½¡Ë1.69ÇÜ¡¢ÁêÌÏ¸¶Ìï±É1.38ÇÜ
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÃÖ¾²¹©»ö,
Ä¹Ìî,
Áòµ·,
¥À¥¤¥¹,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
³¤,
³ùÁÒ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¿ÀÆàÀî