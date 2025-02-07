´í¸±±¿Å¾Ã×½ý¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸µÀ¾³÷·Ù»¡½ðÃÏ°è²Ý¤Î½äººÄ¹¡¦ÎëÌÚµ®Ç·Èï¹ð¡Ê32¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤¬2·î7Æü³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÎëÌÚÈï¹ð¤ÏµîÇ¯11·î¡¢¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¾õÂÖ¤ÇÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¡£

¿·³ã»ÔÀ¾³÷¶è¤Î¹ñÆ»¤Ç50ÂåÃËÀ­¤Î±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

2·î7Æü¤Î½é¸øÈ½¤Ç¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤¿ÎëÌÚÈï¹ð¡£

¸¡»¡Â¦¤Ï¡ÖË¡Îá¤ò½å¼é¤¹¤Ù¤­·Ù»¡´±¤Ë¤è¤ëÈÈ¹Ô¤Ç¼àÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÄ¨Ìò10¥«·î¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£

°ìÊý¤ÎÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡ÖÎëÌÚÈï¹ð¤¬¿¦¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤Ï½½Ê¬¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¡£¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤­¤ÎÈ½·è¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

È½·è¤Ï2·î28Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£