SixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Îµ²±¤Ï¾®1¤Î¤ß¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÇÍ£°ì¤Ç¤¹¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¾¤¿¤«»Ò¡Ê47¡Ë¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¡ÊSixTONES¡¿29¡Ë¡¢¥ê¥ê¡¼¡¦¥Õ¥é¥ó¥¡¼¡Ê61¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¡¡1ST KISS¡Ù¤Î½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¡£¾¾Â¼¤¬¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Û¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¡ª¾¾¤¿¤«»Ò¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤é¤¬½ÐÀÊ
¡¡14Æü¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¾¾Â¼¤Ï¡Ö¾®³Ø1Ç¯À¸¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¿Íµ¤¼Ô¤¬¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¬Àè¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö³Ø¹»¤Ç¤Ï¤â¤é¤¨¤º¡¢ÅÅÏÃ¤¬Íè¤Æ¡ØÅÏ¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¿Æ¤«¤é¤¦¤Á¤Î¿Æ¤Ë¡×¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Â¼¤Ë¤¾¤Ã¤³¤ó¤Î¥ê¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤½¤Î¤³¤í¤«¤é²¶¤ÎËÌÅÍ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤«¤±¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¤Õ¤¯¤ì¤ÃÌÌ¡£¤·¤«¤·¡¢¾¾Â¼¤Ï¡Ö¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Ã¯¤«¤é¤â¤â¤é¤¨¤º¡¢½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤ÇÍ£°ì¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ç¤ó¤Ü¤ê¡£¥ê¥ê¡¼¤Ï¡Ö¤±¤Ã¤³¤¦¤µ¤Ó¤·¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾Â¼¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤é¤â¤é¤¨¡Ä¡×¤È¾¾¤Ëº©´ê¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¾¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø²øÊª¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Îºä¸µÍµÆó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ±Ç²è²½¡£·ëº§¤·¤Æ15Ç¯ÌÜ¡¢»ö¸Î¤ÇÉ×¤¬»à¤Ë¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿ºÊ¤ÏÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤¹¤ë½Ñ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢»þ¶õ¤ò±Û¤¨¤¿ÁÔÂç¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¸§¡Ê¤¹¤º¤ê¡Ë¥«¥ó¥ÊÌò¤ò¾¾¡¢¥«¥ó¥Ê¤ÎÉ×¡¦¶ï¡Ê¤«¤±¤ë¡ËÌò¤ò¾¾Â¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ºä¸µ»á¡¢ÄÍ¸¶´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥«¥Ã¥È¡Û¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¡ª¾¾¤¿¤«»Ò¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤é¤¬½ÐÀÊ
¡¡14Æü¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¾¾Â¼¤Ï¡Ö¾®³Ø1Ç¯À¸¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¿Íµ¤¼Ô¤¬¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¹¬Àè¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö³Ø¹»¤Ç¤Ï¤â¤é¤¨¤º¡¢ÅÅÏÃ¤¬Íè¤Æ¡ØÅÏ¤·¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£¿Æ¤«¤é¤¦¤Á¤Î¿Æ¤Ë¡×¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾¾Â¼¤Ï¡ÖÃ¯¤«¤é¤â¤é¤¨¡Ä¡×¤È¾¾¤Ëº©´ê¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ò¸þ¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¾¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø²øÊª¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¤Îºä¸µÍµÆó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤ò¡¢¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ù¡Ê24Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡Ù¡Ê¸ø³«Ãæ¡Ë¤Ê¤É¤ÎÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ±Ç²è²½¡£·ëº§¤·¤Æ15Ç¯ÌÜ¡¢»ö¸Î¤ÇÉ×¤¬»à¤Ë¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿ºÊ¤ÏÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¡¢¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥ë¤¹¤ë½Ñ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢Ì¤Íè¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢»þ¶õ¤ò±Û¤¨¤¿ÁÔÂç¤Ê¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¼ç¿Í¸ø¡¦¸§¡Ê¤¹¤º¤ê¡Ë¥«¥ó¥ÊÌò¤ò¾¾¡¢¥«¥ó¥Ê¤ÎÉ×¡¦¶ï¡Ê¤«¤±¤ë¡ËÌò¤ò¾¾Â¼¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢ºä¸µ»á¡¢ÄÍ¸¶´ÆÆÄ¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£