ÎëÌÚ¿Ç·¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡×¤ÏÆ´¤ì¡¡¿Íµ¤ºîÉÊ±Ç²è²½¤Ç¡ÈÇ®¤¤¼«Ê¬¡É²òÊü¡ª¡¡ÇÐÍ¥À¸³è£±£µ¼þÇ¯¡¢¿·¶ÃÏ³«Âó
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÎëÌÚ¿Ç·¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡ÈÎáÏÂ¤Î¶âÂÀÏº¡É¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÂçË½¤ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦£·Æü¸ø³«¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡¡¡Ú³¡¡ÛÊÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹â¶¶¹îÅµ¡¢±Ê°æÂç¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¿¸µË½ÁöÂ²¥Ø¥Ã¥É¤Ç·¿ÇË¤ê¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦ÌðÅç¶âÂÀÏºÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£±£°Ç¯¤ÎÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éº£Ç¯¤Ç£±£µ¼þÇ¯¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¼¤¬¤«¤ì¤Æ¡¢ÂÎ¤¬¥Ü¥í¥Ü¥í¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤Éµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¡×¡£¿·¶ÃÏ¤ò³«Âó¤·¤¿ÎëÌÚ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡£±£µ¼þÇ¯¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂåÉ½ºî¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤Î¡È±¿Ì¿¤Î°ìºî¡É¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤¹¤ë¡£
¡¡µð¾¢¡¦ËÜµÜ¤Ò¤í»Ö»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡Ö¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¶âÂÀÏº¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡£º£²ó¤Ï¿·¡¦¶âÂÀÏº¤ÎÃÂÀ¸¤ò¹ð¤²¤ë£±·î¸ø³«¤Î¡Ö¡Ú¶Ç¡ÛÊÔ¡×¤È¡¢¶âÂÀÏº¤¬ÆüËÜ¤òµí¼ª¤ëµðÂçÍø¸¢¤Ë²¥¤ê¹þ¤ß¤ò¤«¤±¤ë¡Ö¡Ú³¡¡ÛÊÔ¡×¤Î£²Éôºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇËÅ·¹Ó¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ò¶äËë¤Ë¸«»ö±Ç¤·½Ð¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¸¶ºî¤¬¤¹¤´¤¯¿Íµ¤¤ÊºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¸÷±É¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡¥â¥Ã¥È¡¼¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Ìò¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£¸¶ºî¤ä²áµî¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ò¸«µù¤ê¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ£±¥«·î¤ËµÚ¤Ö»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤¬Â¿¤¤¤À¤±¤Ë¡Ö¥·¡¼¥ó¤ÎÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ï¥±¥ó¥«¤Ç¥¢¥¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¡£»£±ÆÃæ¤Ï¾ï¤Ë´é¤Ë¤Ð¤ó¤½¤¦¤³¤¦¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¶âÂÀÏº¤ÎÀ³Ê¤ò¡Ö¤º¤Ã¤ÈËÜ¿´¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¡Ö²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¥ï¡¼¥Ã¤ÈÈ¯»¶¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¡£¼«¿È¤Î±üÄì¤ËÌ²¤ë¡ÈÇ®¤¤¼«Ê¬¡É¤ò²òÊü¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ç¤Ï»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶âÂÀÏº¤ÎÄ¹½ê¤Ë¤Ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÊª¤¬¸À¤¨¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤À¤±¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤¿¤é¡¢µ¤»ý¤ÁÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¡£Âº·É¤Ç¤¤ë½ê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£ËÍ¤Ï¿Í¤Ë¥ï¡¼¥Ã¤È¸À¤¨¤Ê¤¤À³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡£¥³¥ó¥×¥é¤À¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤À¤Î¤È¤¦¤ë¤µ¤¤À¤¤ÎÃæ¤À¤±¤É¡¢¶âÂÀÏº¤Ï¤½¤ó¤ÊÊª¤òÁ´Éô¿á¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÃË¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤â¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍß¤·¤¤¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë´¶¤¸¡×¡£±éµ»¤òÄÌ¤·¡¢¶âÂÀÏº¤¬Æ´¤ì¤ÎÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤¤¤¦ÊÌ¤ÎÀ¤³¦Àþ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¶âÍË¤ÈÅÚÍË¤Î°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹´¶¤ò½Ð¤¹¤«¤Ë½Å¤¤òÃÖ¤¤¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡£¶âÂÀÏº¤ß¤¿¤¤¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÃË¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥À¥á¥À¥á¤Ê»Ñ¤òÌÑÁÛ¤·¤¿¤¬¡¢¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢¶âÂÀÏº¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ö¥ì¤º¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¿ÇÐÍ¥À¸³è£±£µÇ¯¤Îµ°À×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡Ö£±£µÇ¯¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Æ¤â¡¢²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¼«Ê¬¤â¤¤¤ë¡×¤È¼ó¤ò¤«¤·¤²¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¼Â¡×¤Ç¡Ö£±£µÇ¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·Á¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤«¡¢¼«Ê¬¤Î±éµ»¤«¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¿¤¤¡££±£µÇ¯¤Ï¶î¤±Â¤ÇÍè¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï°ì¸Ä°ì¸Ä¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤À¤Ã¤¿¡££±£µÇ¯¤â¤½¤ì¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¸Ä°ì¸Ä¤¬¼Â¤ë¤è¤¦¤Ê£±Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶âÂÀÏº¤ò¡È¿ÍÀ¸¤Î¶µ²Ê½ñ¡É¤Ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÊâÉý¤Ç¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡þÎëÌÚ¿Ç·¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤Î¤Ö¤æ¤¡Ë£±£¹£¹£²Ç¯£±£°·î£±£´ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡££²£°£±£°Ç¯¡¢¡Ö£Ö£Ï£Ã£Á£Ì¡¡£Â£Á£Ô£Ô£Ì£Å¡¡£Á£Õ£Ä£É£Ô£É£Ï£Î¡¡£²¡×¤Î£²¼¡¿³ºº¤ÇÍîÁª¤¹¤ë¤âÆ±£¸·î¡¢Âè£³²ó·àÃÄ£Å£Ø£É£Ì£Å¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ç³Ê¡£Æ±£±£²·î¤ËÉñÂæ¡Ö¤í¤¯¤Ç¤Ê¤·£Â£Ì£Õ£Å£Ó¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£³Ç¯£±£²·î¡¢·àÃÄ£Å£Ø£É£Ì£ÅÃ¦Âà¡£¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤ªÃã¤Ë¤´¤¹¡£¡×¡Ö¥Ð¥ó¥È¥Þ¥ó¡×¤Ê¤É¡£ºÇ¿·¤Î¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¥«¥ì¡¼¡¢¥®¥ç¡¼¥¶¡£·ì±Õ·¿£Á£Â¡£¿ÈÄ¹£±£¸£µ¥»¥ó¥Á¡£