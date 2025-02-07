¿¦°÷¤ÎÌ¾»É¡¢ËÌ³¤Æ»¤â¸øÈñÉéÃ´¸¡Æ¤¤Ø¡¡»Ø¼¨¤·¤¿ÃÎ»ö¤Ï¼«Ê¢¤ò·ÑÂ³¡©
¡¡ËÌ³¤Æ»¤ÎÎëÌÚÄ¾Æ»ÃÎ»ö¤Ï7Æü¡¢¸½ºß¡¢¿¦°÷¤¬»äÈñ¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ëÌ¾»É¤Î¸øÈñÉéÃ´¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦Ã´ÅöÉô¶É¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾»É¤Î¸øÈñÉéÃ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢3Æü¤Ë»¥ËÚ»Ô¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7Æü¤ÎÄêÎã²ñ¸«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ»Ä£Æâ¤Ç¤âÌ¾»É¤ÏÉô½ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÛ¤ëÉÑÅÙ¤ä³èÍÑÊýË¡¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Æ»µÄ²ñ¤ä¿¦°÷¤«¤éÉéÃ´¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡¢¡Ö¥ë¡¼¥ëºî¤ê¤Ê¤É¡¢¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦»Ø¼¨¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Æ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â16ÅÔ¸©¤¬¡¢Á´¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤ËÌ¾»É¤Î¸øÈñÉéÃ´¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ»¤Ï¡¢º£¸å¡¢Âæ»æ¤ò¸øÈñ¤Ç¹ØÆþ¤·¡¢³Æ¿¦°÷¤¬»áÌ¾¤äÌò¿¦¤Ê¤É¤ò°õºþ¤¹¤ëÊýË¡¤ò¼´¤Ë¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¼«¿È¤â»äÈñ¤ÇÌ¾»É¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚÃÎ»ö¤Ï¡¢¡Ö¸øÌ³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯À¯Ì³¤Ç¤âÂçÎÌ¤ËÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â»äÈñ¤Çºî¤ë¹Í¤¨¤À¡£¤¿¤À¡¢¿¦°÷¤È°ì½ï¤ËÆ±¤¸Ì¾»É¤ÇPR³èÆ°¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡Ö¥±¡¼¥¹¡¦¥Ð¥¤¡¦¥±¡¼¥¹¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡ÊÄ¹Ã«Àî½á¡Ë