»×¤ï¤ÌÉúÊ¼¤âŽ¥Ž¥Ž¥¡Ö¥éー¥á¥óÇ¯´Ö»Ù½Ð³Û¡×¿·³ã»Ô¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤Î2°Ì¡Ú¿·³ã¡Û
À¸Õª¾ßÌý¥éー¥á¥ó¤äÇØ»é¥éー¥á¥ó¤Ê¤É¤¤¤Þ¤äÁ´¹ñ¤ËÃÎ¤é¤ì¤ë¿·³ã¤Î¥éー¥á¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤â〝ÆüËÜ°ì〟¤Ë¤ÏÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÁíÌ³¾Ê¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥éー¥á¥óÇ¯´Ö»Ù½Ð³Û¤Ç¡¢¿·³ã»Ô¤Ï»³·Á»Ô¤ËÇÔ¤ì3Ç¯Ï¢Â³¤Î2°Ì¤Ç¤·¤¿¡£´±Ì±°ìÂÎ¤Ç1°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÉúÊ¼¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤Ë¤â¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÉÙ»³±ÓÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖÈ¯É½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç10Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò»³·Á»Ô¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¿·³ã»Ô¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï»Ô¤ÎÍ½»»¤â¤Ä¤±¤Æ¼ó°ÌÃ¥´Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆË¾¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¤«¤¿¤º¤ò°û¤ó¤ÇÈ¯É½¤Î½Ö´Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿·³ã»ÔÌò½ê¤Õ¤ë¤Þ¤ÁÄ£¼Ë¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥éー¥á¥ó´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¡£
¢£¿·³ãÙÇÌÍ¶¨Æ±ÁÈ¹ç ÀÐ¹õ½ã°ìÂåÉ½Íý»ö
¡Öº£Ç¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡¢ÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡£¡×
¸áÁ°8»þÈ¾²á¤®¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î»þ¤¬Ž¥Ž¥Ž¥
¡Ö·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡ªº£È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯´Ö»Ù½Ð³Û¿·³ã»Ô¤Ï2°Ì¡ª¡×
¡Ö(»³·Á»Ô)¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¡©¤Þ¤¿º¹¤¬³«¤¤¤¿¡£¡×
¤Þ¤¿¤âÆ¨¤·¤¿〝ÆüËÜ°ì〟¤ÎºÂ¡£
¿·³ã»Ô¤ÎÇ¯´Ö»Ù½Ð³Û¤Ï1Ëü6292±ß¤ÈµîÇ¯¤è¤êÌó1000±ß¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1°Ì¤Î»³·Á»Ô¤Ï2Ëü±ß¤òÄ¶¤¨6000±ß¤¢¤Þ¤ê¤Îº¹¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ã»Ô ÌîÅç¾½»ÒÉû»ÔÄ¹
¡Ö»³·Á»Ô¤µ¤ó¤È¤Ïº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ¤Ç2°Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤ì¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î¡Ø2°Ì¡Ù¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÏÎãÇ¯¤è¤êËÜµ¤ÅÙ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¼ó°Ì¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¯¤â¡¢ÍâÇ¯¡¢»³·Á»Ô¤Ë¤ï¤º¤«623±ß¤ÇÇÔ¤ì¤¿¿·³ã»Ô¡£2023Ç¯¤ÏÊ£¿ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¿·¥á¥Ë¥åー¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢3000±ß¶á¤¯¿¤Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î²áµîºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿»³·Á»Ô¤ËÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ãÙÇÌÍ¶¨Æ±ÁÈ¹ç ³Þ¸¶µÁµ®ÀìÌ³Íý»ö
¡ÖÀµÄ¾¤Ë²ù¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¿¤À¤Þ¤¿2°Ì¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¡¢¤Þ¤¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤ÈÀµÄ¾»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹ÔÀ¯¤¬Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã»Ô¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¿·³ã¥éー¥á¥ó¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë1400Ëü±ß¤ÎÍ½»»¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥éー¥á¥ó°¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤(°ìÇÕ)¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢ÍÌ¾¥éー¥á¥óÅ¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤òÈÎÇä¡£¤ªÅ¹¤Ç»È¤¨¤ëÆÃÅµ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âè1ÃÆ¤ÏÍ½Äê¤Î2ÇÜ¡¦Ìó1Ëü3000¸Ä¤¬Çä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢70Å¹ÊÞ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤âºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ã»Ô Ãæ¸¶È¬°ì»ÔÄ¹
¡Ö¥éー¥á¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¿·³ã¤ÎËÉÙ¤Ê¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¸©Æâ³°¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡×
2024Ç¯10·îËö¤ËÎôÀª¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢12·î¤Ë¤Ï10Å¹ÊÞ¤ò²Ã¤¨¤¿Âè2ÃÆ¤âÈÎÇä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ê¤É¤¬´ë²è¤·¤ÆÃæ¿´Éô¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¤ò½ä¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¡£´±Ì±°ìÂÎ¤Ç1°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ãÙÇÌÍ¶¨Æ±ÁÈ¹ç ÀÐ¹õ½ã°ìÂåÉ½Íý»ö
¡ÖÈó¾ï¤Ë¿·³ã¥éー¥á¥ó¤ò³°¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¡£³°¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤¥¢¥Ôー¥ë¤¬¤Ç¤¤¿¡£·ë²Ì¤â½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¡×
¿·³ã»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢2°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ－
¢£¿·³ã»Ô´Ñ¸÷¹ñºÝ¸òÎ®Éô ´ØÀî¾æÉ§ÉôÄ¹
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¿·³ã¤Î¥éー¥á¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤¯¤·¡¢¿·³ã¤Î¥éー¥á¥ó¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¡×
²áµîºÇ¹â³Û¤Î2Ëü2389±ß¤Ç3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³·Á»Ô¡£
¡Ö2024Ç¯¤â1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ»ö3Ï¢ÇÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Î³«ºÅ¤ä¡¢¡Ø»³¥éー¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤ò³èÍÑ¤·¤¿PR¤òÂ³¤±¾ÃÈñ³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥éー¥á¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¡¢»³·Á»Ô¡×¤òÁÏ¤ë¶¨µÄ²ñ ÎëÌÚÉÒÉ§²ñÄ¹
ÁíÌ³¾Ê¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥éー¥á¥óÇ¯´Ö»Ù½Ð³Û¤Ç¡¢¿·³ã»Ô¤Ï»³·Á»Ô¤ËÇÔ¤ì3Ç¯Ï¢Â³¤Î2°Ì¤Ç¤·¤¿¡£´±Ì±°ìÂÎ¤Ç1°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»×¤ï¤ÌÉúÊ¼¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤Ë¤â¤¢¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÉÙ»³±ÓÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖÈ¯É½¤Î½Ö´Ö¤Þ¤Ç10Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò»³·Á»Ô¤ËÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¿·³ã»Ô¡£º£Ç¯ÅÙ¤Ï»Ô¤ÎÍ½»»¤â¤Ä¤±¤Æ¼ó°ÌÃ¥´Ô¤Ë¸þ¤±¤ÆË¾¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã´Åö¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢¤«¤¿¤º¤ò°û¤ó¤ÇÈ¯É½¤Î½Ö´Ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¿·³ã»ÔÌò½ê¤Õ¤ë¤Þ¤ÁÄ£¼Ë¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥éー¥á¥ó´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¡£
¢£¿·³ãÙÇÌÍ¶¨Æ±ÁÈ¹ç ÀÐ¹õ½ã°ìÂåÉ½Íý»ö
¡Öº£Ç¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡¢ÂÔ¤Ä¤À¤±¤Ç¤¹¡£¡×
¸áÁ°8»þÈ¾²á¤®¤Ä¤¤¤Ë¤½¤Î»þ¤¬Ž¥Ž¥Ž¥
¡Ö·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¡ªº£È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯´Ö»Ù½Ð³Û¿·³ã»Ô¤Ï2°Ì¡ª¡×
¡Ö(»³·Á»Ô)¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤Ç¡©¤Þ¤¿º¹¤¬³«¤¤¤¿¡£¡×
¤Þ¤¿¤âÆ¨¤·¤¿〝ÆüËÜ°ì〟¤ÎºÂ¡£
¿·³ã»Ô¤ÎÇ¯´Ö»Ù½Ð³Û¤Ï1Ëü6292±ß¤ÈµîÇ¯¤è¤êÌó1000±ß¿¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1°Ì¤Î»³·Á»Ô¤Ï2Ëü±ß¤òÄ¶¤¨6000±ß¤¢¤Þ¤ê¤Îº¹¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ã»Ô ÌîÅç¾½»ÒÉû»ÔÄ¹
¡Ö»³·Á»Ô¤µ¤ó¤È¤Ïº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ¤Ç2°Ì¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤ì¤Ç3Ç¯Ï¢Â³¤Î¡Ø2°Ì¡Ù¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÏÎãÇ¯¤è¤êËÜµ¤ÅÙ¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2021Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¼ó°Ì¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¯¤â¡¢ÍâÇ¯¡¢»³·Á»Ô¤Ë¤ï¤º¤«623±ß¤ÇÇÔ¤ì¤¿¿·³ã»Ô¡£2023Ç¯¤ÏÊ£¿ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¿·¥á¥Ë¥åー¤ò¶¦Æ±³«È¯¤·¡¢3000±ß¶á¤¯¿¤Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î²áµîºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿»³·Á»Ô¤ËÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ãÙÇÌÍ¶¨Æ±ÁÈ¹ç ³Þ¸¶µÁµ®ÀìÌ³Íý»ö
¡ÖÀµÄ¾¤Ë²ù¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤¿¤À¤Þ¤¿2°Ì¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¡¢¤Þ¤¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤ÈÀµÄ¾»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¹ÔÀ¯¤¬Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·³ã»Ô¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¿·³ã¥éー¥á¥ó¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ë1400Ëü±ß¤ÎÍ½»»¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥éー¥á¥ó°¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤(°ìÇÕ)¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢ÍÌ¾¥éー¥á¥óÅ¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤òÈÎÇä¡£¤ªÅ¹¤Ç»È¤¨¤ëÆÃÅµ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Âè1ÃÆ¤ÏÍ½Äê¤Î2ÇÜ¡¦Ìó1Ëü3000¸Ä¤¬Çä¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢70Å¹ÊÞ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤âºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ã»Ô Ãæ¸¶È¬°ì»ÔÄ¹
¡Ö¥éー¥á¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¿·³ã¤ÎËÉÙ¤Ê¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¸©Æâ³°¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¡×
2024Ç¯10·îËö¤ËÎôÀª¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢12·î¤Ë¤Ï10Å¹ÊÞ¤ò²Ã¤¨¤¿Âè2ÃÆ¤âÈÎÇä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ê¤É¤¬´ë²è¤·¤ÆÃæ¿´Éô¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¤ò½ä¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¡£´±Ì±°ìÂÎ¤Ç1°Ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿·³ãÙÇÌÍ¶¨Æ±ÁÈ¹ç ÀÐ¹õ½ã°ìÂåÉ½Íý»ö
¡ÖÈó¾ï¤Ë¿·³ã¥éー¥á¥ó¤ò³°¤ËÂÇ¤Á½Ð¤¹¤¤¤¤µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¡£³°¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¤¥¢¥Ôー¥ë¤¬¤Ç¤¤¿¡£·ë²Ì¤â½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¡×
¿·³ã»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢2°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ－
¢£¿·³ã»Ô´Ñ¸÷¹ñºÝ¸òÎ®Éô ´ØÀî¾æÉ§ÉôÄ¹
¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Íè¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¿·³ã¤Î¥éー¥á¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤¯¤·¡¢¿·³ã¤Î¥éー¥á¥ó¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¡×
²áµîºÇ¹â³Û¤Î2Ëü2389±ß¤Ç3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»³·Á»Ô¡£
¡Ö2024Ç¯¤â1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ»ö3Ï¢ÇÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤¦¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×
´±Ì±Ï¢·È¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Î³«ºÅ¤ä¡¢¡Ø»³¥éー¡Ù¤È¤¤¤¦¥Õ¥ìー¥º¤ò³èÍÑ¤·¤¿PR¤òÂ³¤±¾ÃÈñ³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥éー¥á¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¡¢»³·Á»Ô¡×¤òÁÏ¤ë¶¨µÄ²ñ ÎëÌÚÉÒÉ§²ñÄ¹