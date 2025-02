ディズニー作品のクールなキャラクターたちが大集合した、セガ ラッキーくじオンライン「ディズニーキャラクタークール!コレクション」が新登場!2025年2月5日11:00よりお取り扱いがスタートするセガ ラッキーくじオンライン「ディズニーキャラクタークール!コレクション」は、クールなディズニーキャラクターたちにフィーチャリングしたオンラインくじ。ミッキーマウスやアラジン(『アラジン』)、ニック・ワイルド(『ズートピア』)、ロビン・フッド(『ロビン・フッド』)やフリン・ライダー(『塔の上のラプンツェル』)、トランプ(『わんわん物語』)など、ディズニー作品を彩るイケメン&クールなボーイズキャラが中心となった本コレクション。飾って楽しむことができる、A賞「コレクションファイル」、B賞「マルチクロス」や、一緒にお出かけが楽しめる、C賞「ぽわぽわぬいぐるみマスコット」、D賞「アクリルスタンド」など、様々なシーンで活用できるアイテムを多数ラインナップ。さらに、くじを累計10回引くたびに好きな「ステッカー」を選んでもらえるマストバイキャンペーンも開催される。くじ販売期間は2025年2月5日11:00〜2025年3月25日23:59まで。イケてるキャラクターたちを並べて飾って、ディズニー作品の魅力を楽しんでみてね!(C)Disney(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H.Shepard.