¥É¥¹¥Ñ¥é¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥É¥¹¥Ñ¥éTV¡×¤ÎÇÛ¿®¤òËè½µ¤«¤éÂè2¡¦Âè4ÌÚÍËÆü¤ËÊÑ¹¹
¥µ¡¼¥É¥¦¥§¡¼¥Ö¤Ï2025Ç¯3·î¤«¤é¡¢Æ°²èÈÖÁÈ¡Ø½µ´©¥É¥¹¥Ñ¥éTV¡Ù¤ÎÇÛ¿®¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖËè½µ¡×¤«¤é¡ÖÂè2¡¦Âè4ÌÚÍËÆü¡Ê¤½¤ì¤¾¤ì20»þ¤«¤éÌó1»þ´Ö¡Ë¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£
PC¡¦¥Ñ¡¼¥Ä¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¡¢¥É¥¹¥Ñ¥é¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¾Ò²ð¤¹¤ëÀ¸ÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ò¾·¤¤¤ÆºÇ¿·¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Âè2¡¦Âè4ÌÚÍËÆü¤ËÊÑ¹¹¸å¤Ï¡¢¤è¤êÈÖÁÈ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶¯²½¡£¡Ö½µ´ÖÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ¸»¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢PC¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¡¢¼þÊÕµ¡´ï¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿·¥³¡¼¥Ê¡¼¤â½àÈ÷Ãæ¡£ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢ÈÖÁÈÌ¾¤¬¡Ø½µ´©¥É¥¹¥Ñ¥éTV¡Ù¤«¤é¡Ø¥É¥¹¥Ñ¥éTV¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈMC¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼ ¹â¶¶ÉÒÌé¤µ¤ó¤È¡¢À¼Í¥ Â¼°æÍýº»»Ò¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
PC¡¦¥Ñ¡¼¥Ä¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ä¡¢¥É¥¹¥Ñ¥é¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾ðÊó¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¾Ò²ð¤¹¤ëÀ¸ÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡£¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Ä¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ò¾·¤¤¤ÆºÇ¿·¥Ñ¡¼¥Ä¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Âè2¡¦Âè4ÌÚÍËÆü¤ËÊÑ¹¹¸å¤Ï¡¢¤è¤êÈÖÁÈ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶¯²½¡£¡Ö½µ´ÖÇä¾å¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÅ¸»¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢PC¥±¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤ä¡¢¼þÊÕµ¡´ï¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿·¥³¡¼¥Ê¡¼¤â½àÈ÷Ãæ¡£ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢ÈÖÁÈÌ¾¤¬¡Ø½µ´©¥É¥¹¥Ñ¥éTV¡Ù¤«¤é¡Ø¥É¥¹¥Ñ¥éTV¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈMC¤Ï¡¢°ú¤Â³¤¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥é¥¤¥¿¡¼ ¹â¶¶ÉÒÌé¤µ¤ó¤È¡¢À¼Í¥ Â¼°æÍýº»»Ò¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£