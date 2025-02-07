¡Úºå¿À¡Û°ËÆ£¾»Ê¡¡²£ÉÍ¹â¤ÎÂçÀèÇÚ¡¦¾¾ºäÂçÊå»á¤«¤é¤Îà¤¤¤¤¤Íá¤ËËþÂ´é¡Ö¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºå¿À¡¦°ËÆ£¾»ÊÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬²Æì¡¦µ¹ÌîºÂ¥¥ã¥ó¥×Âè£²¥¯¡¼¥ë£²ÆüÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£·Æü¡¢º£¥¥ã¥ó¥×£³ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸å¤í¤Ç¸«¼é¤Ã¤¿²£ÉÍ¹â¤ÎÂçÀèÇÚ¡¦¾¾ºäÂçÊå»á¡Ê£´£´¡áÌîµåÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤«¤é¡Ö¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤¤¤¤¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ìËþÂ´é¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÄ¾µå¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹ÄÌ¤ê¡¢Äã¤á¤Ë¥¥ì¤Î¤¤¤¤¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò²¿ÅÙ¤âÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£º£µ¨¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖºÇÂ¿¾¡¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢£²·å°Ê¾å¾¡Íø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ÏÆÃÊÌ¤À¡£ºòµ¨¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¸åºÇÄã¤Î£´¾¡¡Ê£µÇÔ¡Ë¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£¶£²¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿¡£¥ª¥Õ¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢½¤ÀµÅÀ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£Åêµå»þ¤Ë±¦¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¹â¤¯ÆÍ¤¾å¤²¤ëÆÈÆÃ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¹â¤µ¤ò¤ä¤ä²¼¤í¤¹¤³¤È¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÇÚ¤Î´äÄç¤ÈÊ¡²¬¸©Æâ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¤Ï¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Áá¤á»Å¾å¤²¤òÍ½¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¥¥ã¥ó¥×½øÈ×¤«¤é²÷Ä´¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¾¾ºä¤ÎàÂÀ¸ÝÈ½á¤âÆÀ¤Æ¡¢Àë¸ÀÄÌ¤ê¤Ë£²·å¾¡Íø¡¢ºÇÂ¿¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Æ£Àîºå¿À½éÇ¯ÅÙ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£