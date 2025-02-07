¡Ú´ôÉì¶¥ÎØ¡¦Ãæµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡ÛÆâÆ£ÀëÉ§¤¬¼«¿È¤Î£ÓµéºÇ¹âÎðÍ¥¾¡µÏ¿¤ò¹¹¿·¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡´ôÉì¶¥ÎØ£Æµ¡ÖÃæµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¤Ï£·Æü¡¢ºÇ½ªÆü¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡££±£²£Ò¤Î£Óµé·è¾¡Àï¤ÏÆâÆ£ÀëÉ§¡Ê£µ£³¡á½©ÅÄ¡Ë¤¬¹â¶¶¿¸Ìé¤ÎÀè¹Ô¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤ÇÍ¥¾¡¡££µ£³ºÐ£±£±¤«·î£µÆü¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¡¢¼«¿È¤¬»ý¤Ä£ÓµéºÇ¹âÎðÍ¥¾¡µÏ¿¡Ê£µ£²ºÐ£µ¤«·î£·Æü¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡£²Ãå¤Î¹â¶¶¤È¤ÎÃåº¹¤Ï£¸Ê¬¤Î£±ÎØ¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â¤Ï¤Ã¤¤ê¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆâÆ£¤ËÍ¥¾¡¤Î³Î¿®¤Ï»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°²óÀîºê¤Î·è¾¡¡ÊÈùº¹µÚ¤Ð¤º£²Ãå¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡£È´¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤·¤¿¤±¤É¡¢·èÄê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤ÇÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡£¾ìÆâÊüÁ÷¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ËË¤¬¾¯¤·¤À¤±´Ë¤ó¤À¡£
¡¡¹â¶¶¤ÎÈÖ¼ê¤Ç¹¥Å¸³«¤Ï³Î¼Â»ë¤µ¤ì¡Ö¤³¤ì¤¬¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤«¤â¡×¤È½¸ÃæÎÏ¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£Á°²ó¤ÏÏÂÅÄ·½¡¢º£²ó¤ÏÂçÄÐ´²ÆÁ¡Ä¡£
¡¡ËÜÍè¤Ê¤éÆâÆ£¤ÎÁ°¤ò²ó¤ë¼çÎÏ¤ÎÃ¦Íî¤ÇÅ¾¤¬¤ê¹þ¤ó¤ÀÍ¥¾¡¤Ø¤ÎÀä¹¥°Ì¡£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Åª¤Ë¤â¤³¤ì¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð°ìÀ¸¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£´¶¾ð¤Ï¤¢¤¨¤ÆÉ½¤Ë½Ð¤µ¤º¡¢¾¡Íø¤ÎÍ¾±¤¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡ÎØ»Ë¤Ë»Ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤Âç°Î¶È¡£¼«¿È¤¬»ý¤ÄµÏ¿¹¹¿·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÊÉ½¸½¤Ç´î¤Ó¤ò¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£ÆâÆ£¤è¤êÇ¯¾å¤Çº£¤Ê¤ª°ìÀþµé¤Ç³èÌö¤¹¤ë»³¸ýÉÙÀ¸¡Ê£µ£µ¡á´ôÉì¡Ë¤ËÏÃÂê¤¬µÚ¤Ö¤È¡ÖÉÙÀ¸¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤³¤Ã¤Á¤¬´èÄ¥¤ë¤À¤±¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Íè·î£²Æü¤Ë¤Ï£µ£´ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÄ©Àï¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£