iiyama PC¡¢¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤¿¤¸¤¢¡ª¡×¥³¥é¥Ü¥²¡¼¥ß¥ó¥°PCÈ¯Çä·èÄê¡ª 5,000±ß¥ª¥Õ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤âÇÛÉÛ³«»Ï

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¡ûLEVEL-R7B6-LCR78D-UT2X-Nyan [RGB Build]
LEVEL-R7B6-LCR78D-UT2X-Nyan [RGB Build]
OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§AMD Ryzen 7 7800X3D
¥á¥â¥ê¡§AMD B650 / DDR5 16GB(8GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§1TB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD [PCIe 4.0¡ß4]
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X
¥Õ¥©¡¼¥à¥Õ¥¡¥¯¥¿¡§¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼ / ATX
²Á³Ê¡§369,800±ß
¡ûLEVEL-R676-LC147F-RLX-Nyan [RGB Build]
LEVEL-R676-LC147F-RLX-Nyan [RGB Build]
OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i7-14700F
¥á¥â¥ê¡§DDR5 16GB(8GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§1TB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD [PCIe 4.0¡ß4]
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
¥Õ¥©¡¼¥à¥Õ¥¡¥¯¥¿¡§¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼ / ATX
²Á³Ê¡§246,800±ß
¡ûLEVEL-15FX156-i7-PLSX-Nyan
LEVEL-15FX156-i7-PLSX-Nyan
OS¡§Windows 11 Home [DSPÈÇ]
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§Intel Core i7-14650HX
¥á¥â¥ê¡§DDR5 16GB(8GB¡ß2)
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§500GB NVMeÂÐ±þ M.2 SSD
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§GeForce RTX 4050 6GB GDDR6
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²Á³Ê¡§189,800±ß
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