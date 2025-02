ウサギは繊維の多い草や野菜を大量に食べるため、常生歯と呼ばれる生涯伸び続ける歯を持っており、人間の前歯にあたる門歯は1年で10〜12cmほども伸びるとのこと。当然ながらそれだけのスピードで歯を成長させるには大量のカルシウムが必要ですが、なんとウサギは「自分の歯」そのものをカルシウム源として利用している可能性があると示唆されました。Rabbit teeth serve as a calcium source for rabbits (Oryctolagus cuniculus) - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1090023324002077Rabbits may have a surprising source of calcium - eating their own teeth | Live Sciencehttps://www.livescience.com/animals/land-mammals/rabbits-may-have-a-surprising-source-of-calcium-eating-their-own-teethウサギが食べる牧草や野菜には食物繊維が豊富に含まれているため、食物を歯ですりつぶすようにしっかり咀嚼(そしゃく)する必要があります。その際、歯がこすれて次第に削れていってしまうため、ウサギは生涯にわたり歯を成長させ続けなくてはいけないというわけです。これまで研究者らは、野生のウサギは歯の成長を維持するために、葉物野菜といったカルシウムが豊富な食品を意図的に食べていると考えていました。しかし、スイスやフィンランドの研究チームはこの仮定について、ウサギが咀嚼する際に削れた「歯の粉」が食事と一緒に飲み込まれることを見過ごしていると指摘。ウサギ自身の歯の粉が消化・吸収されることにより、食事以外の安定したカルシウムの供給源になっているのではないかと考えました。研究チームはウサギの歯がカルシウム源になっているのかどうか調べるため、8匹のメスのアナウサギに対して2週間にわたりエサを与える実験を行いました。ウサギには「標準的なカルシウムサプリメント」または「ウサギの歯をすりつぶした粉」を含む食物ペレットが与えられ、ウサギが排出したフンを分析することにより、ウサギがサプリメントや歯の粉に含まれるカルシウムをどの程度消化・吸収したのかが測定されました。実験の結果、ウサギは確かに歯の粉からカルシウムを吸収できることが判明しました。フンのサンプルを分析したところ、標準的なカルシウムサプリメントを食べたウサギは、飲み込んだカルシウムの20%を消化・吸収したのに対し、歯の粉を食べたウサギはカルシウムの33%を消化・吸収したと報告されています。一般的に、ペットのウサギに与えられるエサには、歯の成長をサポートするためのカルシウムが含まれています。しかし、今回の研究からはウサギが自分の歯からカルシウムを再吸収できることが示唆されたため、もしかしたら人間はウサギにカルシウムを与えすぎている可能性もあります。健康なウサギであれば余分なカルシウムを尿中に排出できますが、腎臓に問題があると過剰なカルシウムが病気を引き起こす可能性があるとのこと。なお、実験中にも被検体となったウサギの歯は食事の過程で少しずつ削れ、エサと一緒に飲み込まれたと考えられますが、今回の研究ではその影響について示されていません。また、ウサギが継続的に歯を成長させるために、どれほどのカルシウムが必要なのかも不明です。しかし、今回の研究はウサギが「自分の歯」からカルシウムを消化・吸収できることを示した初めての研究です。論文の共著者でチューリッヒ大学の獣医学教授を務めるジャン・ミシェル・ハット博士は、「これは自然の偉大な発明に関する興味深いパズルのピースです。私たちは歯の摩耗と再生に関する研究を今後も続けていきます」とコメントしました。