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La clase de Miguel Gutiérrez. #LALIGAHighlights | #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/ApECnvtMjd— LALIGA (@LaLiga) August 15, 2024