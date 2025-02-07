ドコモオンラインショップ、iPhone 15 Pro Maxなど割引額変更
NTTドコモは、ドコモオンラインショップにおいて、本日7日から割引額を一部変更した。
一部機種について、新規契約および機種変更、契約変更、乗り換え（MNP）で端末を購入する際の割引額が変更された。
対象の購入方法：乗り換え（MNP）
乗り換え（MNP）での割引額が変更された端末は、「iPhone 15 Pro Max （1TB）」、「Xperia 5 IV SO-54C」の2機種。
対象の購入方法：機種変更、契約変更
機種変更、契約変更での割引額が変更された端末は、「Xperia 5 IV SO-54C」、「Galaxy S24 Ultra 256GB SC-52E」の2機種。購入方法：機種変更、契約変更 機種名 2月7日以降の割引額 Xperia 5 IV SO-54C 2万7500円 Galaxy S24 Ultra 256GB SC-52E 2万2000円
対象の購入方法：新規契約
本日7日以降、対象端末において、新規契約の利用者が22歳以下でeximo ポイ活またはeximoを契約（予約申込は除く）した場合、dポイントが3万ポイント進呈される。ポイント進呈時には、dポイントクラブもしくはドコモビジネスメンバーズ会員であることが必要となる。
オンラインショップで22歳以下（購入時）が対象の「5G WELCOME割」の適用には、注文手続き画面の情報入力画面で、利用者情報の登録が必要となる。
なお、利用者が小学生以下の場合は、契約者と利用者が同一住所・同一名字であることがわかるものが必要。利用者の本人確認書類をアップロードする際、住所欄が確認できるよう登録する必要がある。
対象端末は、「iPhone 15 Pro Max（1TB）」、「Xperia 5 IV SO-54C」の2機種。購入方法：新規契約 機種名 2月7日以降 iPhone 15 Pro Max（1TB） 3万ポイント Xperia 5 IV SO-54C