·§ËÜ»Ô¤¬¼Â»ÜÃæ ¡È²¼¿åÆ»´É¤Î½ÅÅÀÅÀ¸¡¡É ¡Ø¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í°Û¾ï¤Ê¤·¡Ù3·îËö¤Þ¤Ç¤Î´°Î»ÌÜ»Ø¤¹
·§ËÜ»Ô¾å²¼¿åÆ»¶É¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Çµ¯¤¤¿Æ»Ï©¤Î´ÙË×»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢2·î3Æü¤«¤é·§ËÜ»ÔÆâ¤Î²¼¿åÆ»´É¤Î½ÅÅÀÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û·§ËÜ»Ô¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë²¼¿åÆ»´ÉÅÀ¸¡¡¿²¼¿åÆ»´ÉÆâÉô¤ÎÍÍ»Ò¡ÊÄó¶¡¡§·§ËÜ»Ô¾å²¼¿åÆ»¶É¡Ë
ÅÀ¸¡¤Ï¡¢²¼¿åÆ»´É¤¬Â¿¤¯½¸¤Þ¤ë»ÔÆâ5¤Ä¤Î¾ô²½¥»¥ó¥¿ーÉÕ¶á¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÌÜ»ë¤Ë¤è¤ëÅÀ¸¡¤ò½ª¤¨¤¿¾ì½ê¤Ç¤Ï¡¢°Û¾ï¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô¾å²¼¿åÆ»»ö¶È´ÉÍý¼Ô ÅÄÃæ½Ó¼Â¤µ¤ó¡Ö¾ïÆüº¢¤«¤é¤ÎÃúÇ«¤ÊÅÀ¸¡¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤ï¤º¤«¤ÊÊÑ²½¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×
»Ô¤Ï3·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢½ÅÅÀÅÀ¸¡¤ò½ª¤¨¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£
Ãæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Î°ìÉô¤Ë¤Ï»ÈÍÑÇ¯¿ô70Ç¯±Û¤¨¤â¡Ä
¥¥ã¥¹¥¿ー¡ÖÃÏÌÌ¤Î²¼¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª²òÀâ¡Ë
·§ËÜ»ÔÆâ¤Ë¤Ï2023Ç¯ÅÙËö»þÅÀ¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ2800¥¥í¤Û¤É¤Î²¼¿åÆ»´É¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁË¡ÄêÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Î50Ç¯¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌó230¥¥í¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ãæ¿´»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢°ìÉô¤Ë70Ç¯¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î50Ç¯¤È¤¤¤¦Ç¯¿ô¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â¹¹¿·¤¬É¬Í×¤ÊÇ¯¿ô¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â°ì¤Ä¤Î´ð½à¤Ç¡¢°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿´ÉÏ©¤«¤é¹¹¿·¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢Ç¯¤ËÌó2.5¥¥íÊ¬¤Î¹©»ö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ô¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Úー¥¹¤ÇÂ³¤±¤ë¤ÈË¡ÄêÂÑÍÑÇ¯¿ô¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¾è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤âÅ¬ÀÚ¤Ê°Ý»ý´ÉÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Áòµ·,
Ä¹Ìî,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ï·¸å,
ÀÅ²¬,
¾²ÃÈË¼,
¿ÀÆàÀî,
¥Í¥¸,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°