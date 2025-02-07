Ãæ¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ´Æ»¡¢7Æü¤ÎÎ¹µÒÍ¢Á÷¸«¹þ¤ß¤Ï±ä¤Ù1410Ëü¿Í
Ãæ¹ñ¹ñ²ÈÅ´Ï©½¸ÃÄÍ¸Â¸ø»Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2·î6Æü¤ËÃæ¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ´Æ»¤ÇÍ¢Á÷¤µ¤ì¤¿Î¹µÒ¤Ï±ä¤Ù1514Ëü¿Í¤Ç¤·¤¿¡£½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡¢º£Ç¯¤Ï1·î29Æü¡Ë¤Îµ¢¾Ê¤äU¥¿¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌÍ¢Á÷ÂÎÀ©¡Ö½Õ±¿¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿1·î14Æü¤«¤é2·î6Æü¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù3²¯1000Ëü¿Í¤ÎÎ¹µÒ¤òÍ¢Á÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£2·î7Æü¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÅ´Æ»¤Ï±ä¤Ù1410Ëü¿Í¤ÎÎ¹µÒÍ¢Á÷¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢Î¹µÒÎó¼Ö¤Ï1469ËÜ¤ÎÄÉ²Ã±¿¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å´Æ»¤ò»È¤Ã¤Æ³ÆÃÏ¤«¤éÌá¤ë¿Í¤ÎÎ®¤ì¤Ï¹â¤¤¿å½à¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅ´Æ»¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¥µ¥¤¥È¡ÖÅ´Æ»12306¡×¤Î¾è¼Ö·ô¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢7Æü¡¢¿Íµ¤¤Î½ÐÈ¯ÅÔ»Ô¤Ï¼ç¤ËÀ®ÅÔ¡¢¹½£¡¢ËÌµþ¡¢Éð´Á¤Ç¡¢¿Íµ¤¤ÎÅþÃåÅÔ»Ô¤Ï¼ç¤Ë¹½£¡¢ËÌµþ¡¢¾å³¤¡¢¿¼¥»¥ó¤Ç¤¹¡£2·î7Æü¤«¤é10Æü¤Þ¤Ç¤Î¡¢¾å³¤¤«¤éÆîµþ¡¦ÁÉ½£¡¦¹º½£¤Þ¤Ç¡¢¿¼¥»¥ó¤«¤é¹á¹Á¤Þ¤Ç¡¢¹½£¤«¤é¿¼¥»¥ó¡¦¼î³¤¤Þ¤Ç¡¢ËÌµþ¤«¤éÅ·ÄÅ¤Þ¤Ç¤Î¶è´Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï½½Ê¬¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë