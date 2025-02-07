¡ÚÂ®Êó¡Û°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡Ö³û¾ìÀÜÂÔ¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø¡¡Å·¹ÄÊÅ²¼¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿»×¤¤½Ð¤Î³û¾ì¡¡Åö½é11·î¤ËÍ½Äê
Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÄ¹½÷¡¦°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Íè½µ¡¢¡Ö³û¾ìÀÜÂÔ¡×¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤Ï14Æü¡¢ÀéÍÕ¸©¤Ë¤¢¤ëµÜÆâÄ£¤Î¿·ÉÍ³û¾ì¤Ç½©¼ÄµÜ²È¤Î¼¡½÷¡¦²Â»Ò¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¥è¥ë¥À¥ó¤ä¥¹¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢21¥«¹ñ¤ÎÃóÆüÂç»È¤ò¾·¤¤¤¿³û¾ìÀÜÂÔ¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö³û¾ìÀÜÂÔ¡×¤Ï¡¢Âç»È¤é¤ò¾·¤¡¢ÆüËÜÅÁÅý¤Î¥«¥âÎÄ¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤Î»þ´ü¹±Îã¤Î¹Ô»ö¤Ç¤¹¡£
Åö½é¤Ï2024Ç¯11·î¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»°³ÞµÜÈÞÉ´¹ç»Ò¤µ¤Þ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤é¤ì¤¿¤¿¤á¼è¤ê»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿·ÉÍ³û¾ì¤ÏÊÅ²¼¤¬¹Ä¹¡¤µ¤Þ¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢Î¾ÊÅ²¼¤â¹ÄÂÀ»Ò¤´É×ºÊ»þÂå¤Ë¤ªÆó¿Í¤Ç³û¾ìÀÜÂÔ¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÏË¤«¤Ê¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¹ñºÝ¿ÆÁ±¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£