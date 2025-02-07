¡ÚÃæÆü¡Û¹â¶¶¹¨ÅÍ¤¬¡Ö£Ä£é£ò£ô£ù¡¡£È£õ£ó£ô£ì£å¡¡£¹£¹¡×¤Ë»²²Ã¡¡¡ÖÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Ç¤«¤¤¡×
¡¡ÃæÆü¤Î¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤¬£·Æü¡¢²Æì¡¦ËÌÃ«¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¡¢¡ÈÃÏ¹ö¥Î¥Ã¥¯¡É¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄ¤¬¡Ö£Ä£é£ò£ô£ù¡¡£È£õ£ó£ô£ì£å¡Ê¥À¡¼¥Æ¥£¡¼¡¦¥Ï¥Ã¥¹¥ë¡Ë£¹£¹¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢ËèÆü¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ø¼«¤éµå¤ò½Ð¤¹¹±Îã¥á¥Ë¥å¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¹â¶¶¤È¾¾ÌÚÊ¿Í¥ÂÀ¡¢Æ£Åè·ò¿Í¤Î£³¿Í¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£º¸±¦¤ËÂÇµå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢¥¨¥é¡¼¤¹¤ë¤ÈÈ³Â§¤Î¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤â¡£Ìó£´£°Ê¬´Ö¤Î¥Î¥Ã¥¯¤ò½ª¤¨¤¿¹â¶¶¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Ç¤«¤¤¡×¤È¡¢¤ä¤ê¤¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£