Àé½©¡¡¡ÈDJ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡É¤·¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤ÎÌëÍ·¤Ó¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö10Âå¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤ëËÜµòÃÏ¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé½©¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤·Ý¿Í¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢80Ç¯Âå²ÎÍØ¶Ê¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤àDJ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥ä¥ó¥°¡×¤Ê¤É¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÍ·¤Ö»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿Àé½©¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö10Âå¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤ëPUNK¤äROCK¤ÎËÜµòÃÏ¡¢¥í¥ó¥É¥ó¥Ê¥¤¥È¤Ïº£Ç¯45¼þÇ¯¡×¤È¡¢40Ç¯°Ê¾åÂ³¤¯DJ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¼çºÅ¤ÎÂç´Ó·û¾Ï¤µ¤óDJ¤â·òºß¡¡¥í¥ó¥Ê¥¤ÄÌ¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ëÁ´¹ñ¤Î¤È¤ó¤¬¤ê¥¥Ã¥º¡¢¤Þ¤¿Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¡¢¥ì¥ª¥Ñ¡¼¥ÉÊÁ¤Î¥¥ã¥¹¥±¥Ã¥È¤ËÇò¤¤¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡Ö4ËçÌÜ¡¢·ÝÇ½³¦¤Î¤Ò¤È¤¬¤¤¤ë¤Í¡×¤È¡¢¹õ¤¤³×¥¸¥ã¥ó»Ñ¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ð¥¤¤¤ó¤°¡×¾®Æ½±ÑÆó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Àé½©¤Ï2023Ç¯5·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¾®Æ½¤¯¤ó¤¬¤Ê¤ó¤È¥í¥ó¥É¥ó¥Ê¥¤¥È¤ÇDJ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤¬µ¤¤¬³Ú¤ß¤¿¤¤w¡¡¤â¤¦¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢¾È¤ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¾®Æ½¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£