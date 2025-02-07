¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¡×±¿ÍÑ¤ò¸«Ä¾¤·Î®ÄÌ¤ÎÂÚ¤ê»þ¤ÏÇä¤êÅÏ¤·²ÄÇ½¤Ë¡ÄÇÀ¿åÁê¡Ö¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤éÁá¤¯¡×Íè½µ¤Ë¤âÈÎÇä¿ôÎÌ¼¨¤¹¡¡ÀìÌç²È¡Ö3¡Á4³ä°Â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¡×
¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Î¹â»ß¤Þ¤ê¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢À¯ÉÜ¤Ï7Æü¡¢È÷ÃßÊÆ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯Êü½Ð¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾Æ£ÇÀ¿åÁê¡§
Æþ»¥¤Î¼ÂºÝ¤Î³µÍ×¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤ÐÍè½µÃæ¤Ë¤Ï¤ª¼¨¤·¤·¤¿¤¤¡£
2024Ç¯²Æ¤ÎÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°°ÊÍè¡¢¾å¾º¤òÂ³¤±¤ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¡£
¥³¥á5kg¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢2024Ç¯2·î¤Ï2018±ß¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢9·î¤Ë¤Ï3114±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¿·ÊÆ¤¬½Ð²Ù¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É²¼¤¬¤é¤º¡¢1·î¤Ë¤Ï3650±ß¤Ë¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ºÒ³²¤äÉÔºî¤Ê¤É¶ÛµÞ»þ¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤ëÀ¯ÉÜ¤ÎÈ÷ÃßÊÆ¤Ç¤¹¡£
ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤Ï1·î¡¢ÊÆ¤ÎÎ®ÄÌ¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÊü½Ð¤Ç¤¤ë¤è¤¦±¿ÍÑ¤ò¸«Ä¾¤·¡£ÇÀ¿åÂç¿Ã¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÇä¤êÅÏ¤·¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾Æ£ÇÀ¿åÁê¡§
¤ä¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤â¤¿¤â¤¿¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤È·è¤á¤¿¤éÁá¤¯¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡£
ÇÀ¿å¾Ê¤Ï¡¢Íè½µ¤Ë¤âÆþ»¥¤ÇÇä¤êÅÏ¤¹¿ôÎÌ¤Ê¤É¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢JA¤Ê¤É½¸²Ù¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÆþ»¥¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢È÷ÃßÊÆ¤òÇä¤êÅÏ¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
Î®ÄÌ¤Î±ß³ê²½¤òÌÜÅª¤ËÈ÷ÃßÊÆ¤¬Êü½Ð¤µ¤ì¤ì¤Ð½é¤á¤Æ¤Î¥±¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ç¡¢ÊÆ¤Î²Á³Ê¹âÆ¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÀìÌç²È¤Ï¡¢º£¤è¤ê3³ä¤«¤é4³ä°Â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡¦»°ÎØÂÙ»Ë¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÊÈ÷ÃßÊÆÊü½Ð¤Ç¡Ë»ºÃÏ¤Ç¤ªÊÆ¤òÄ´Ã£¤¹¤ë²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¤¤¿¤¤3·î²¼½Ü¤°¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËÅ¹Æ¬²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤È¡¢¿§¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ç¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤Ï¤ê¤Þ¤Àº£¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÁÒ¸Ë¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¤ÎÊÆ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ëÅ¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤Ã¤¿¤óÇä¤êÀÚ¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÈÎÇä²Á³Ê¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÆ¤¹¤ë¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£