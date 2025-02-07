¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Î¥è¥­¥Ã¥Á¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤¬1·î¤Î·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤ËÁª½Ð

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The @Kia NBA Players of the Month for January! #KiaPOTM
West: Nikola Jokić (@nuggets)
East: Giannis Antetokounmpo (@Bucks) pic.twitter.com/vIzrR2c4fx
- NBA (@NBA) February 4, 2025
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