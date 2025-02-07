¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ç¤Þ¤¿¡ÄË½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤Ø¤Î¾ðÊóÏ³±Ì¤Ç¿¦°÷¤ËÄ¨²ü½èÊ¬¡¡µîÇ¯¤âÊÌ¤ÎÁÈ°÷¤Ø¤ÎÏ³±Ì
¡¡Ë½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤Ë·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Î¾ðÊó¤òÏ³¤é¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï41ºÐ¤Î½äººÉôÄ¹¤òÄä¿¦6¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸©·Ù¤Ç¤ÏµîÇ¯¤Ë¤âË½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤Ø¤Î¾ðÊóÏ³±Ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ää¿¦6¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©·ÙÆî·Ù»¡½ð½êÂ°¤Î½äººÉôÄ¹¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î½äººÉôÄ¹¤ÏµîÇ¯4·î¡¢°ðÀî²ñ·Ï»±²¼¤ÎË½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤ÎÃËÀ¤«¤é¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¾È²ñ¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¡¢³ºÅö¤¹¤ë·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Î¾ðÊó¤òÏ³¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2¿Í¤Ï2018Ç¯¤«¤é¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ç¡¢ÃËÀ½äººÉôÄ¹¤Ï¡ÖË½ÎÏÃÄÁÈ¿¥¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤¹¤ë´Ä¶¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤â°ðÀî²ñ·ÏÁÈ°÷¤Ø¤Î¾ðÊóÏ³±Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£½©¿Í´Æ»¡´±¼¼Ä¹¤Ï¡ÖÁÜººµÚ¤ÓÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸·Àµ¤Ë½èÊ¬Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¶ÈÌ³´ÉÍý¡¢¿Í»ö´ÉÍý¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤Å°Äì¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ää¿¦6¥«·î¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¸©·ÙÆî·Ù»¡½ð½êÂ°¤Î½äººÉôÄ¹¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î½äººÉôÄ¹¤ÏµîÇ¯4·î¡¢°ðÀî²ñ·Ï»±²¼¤ÎË½ÎÏÃÄÁÈ°÷¤ÎÃËÀ¤«¤é¼Ö¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¾È²ñ¤ò°ÍÍê¤µ¤ì¡¢³ºÅö¤¹¤ë·Ù»¡¼ÖÎ¾¤Î¾ðÊó¤òÏ³¤é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ç¤Ï¡¢µîÇ¯¤â°ðÀî²ñ·ÏÁÈ°÷¤Ø¤Î¾ðÊóÏ³±Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÂÐºö¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£½©¿Í´Æ»¡´±¼¼Ä¹¤Ï¡ÖÁÜººµÚ¤ÓÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¸·Àµ¤Ë½èÊ¬Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¶ÈÌ³´ÉÍý¡¢¿Í»ö´ÉÍý¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ú¤Â³¤Å°Äì¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£