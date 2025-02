AIが、2月26日に発売するベストアルバムを記念してSNS企画「#AI_MyStory」チャレンジを本日よりスタートさせた。他にも、Amazon.co.jpでの購入特典の追加や「Lasting Peace Song」のPV、イベント映像も公開された。2005年にリリースされた「Story」を使用した日常のVlog、思い出などの動画や、フォトモードを活用した投稿、歌唱や演奏動画などを幅広く募集し、「#AI_MyStory」チャレンジで優秀投稿に選出された動画は、AI公式TikTokアカウントの「ファンスポットライト」で随時紹介されるという内容となっている。

さらに本日、Amazon.co.jpの『25th THE BEST - ALIVE』 購入特典に追加特典が決定した。Amazon.co.jpの購入特典であるメガジャケに加え、シリアルコードでの応募抽選で、全国ツアー<AI 25th best tour ←ALIVE→>へ招待という特典となっている。そして、2024年10月に行われた<Change Makers Fes 2024>にて、AIが関わる平和教育プロジェクト『Lasting Peace for Every Child』で作られた楽曲「Lasting Peace Song」を会場にいる小学生から社会人まで25歳以下のチェンジメーカー約400人と一緒に歌唱した「Lasting Peace Song」のPV、そして、イベント映像も公開となった。子どもたちと一緒に歌う力強いLasting Peace Songのパフォーマンスや、イベントの様子を是非ご覧いただきたい。

■25周年記念ベストアルバム 『25th THE BEST - ALIVE』



2025年2月26日(水)発売予約リンク:https://lnk.to/AI25thBEST_ec【通常盤(CD)】UPCH-20692 \2,970 (税込)【DELUXE EDITION(2CD)】UPCH-20690/1 \4,180 (税込)【初回限定盤(2CD+Blu-ray)】UPCH-29491 \7,480 (税込)【初回限定盤(2CD+DVD)】UPCH-29492 \6,930(税)【UNIVERSAL MUSIC STORE Tシャツ付限定セット】◯『25th THE BEST - ALIVE』【通常盤】+「AI スペシャルTシャツ」/\6,820 (税込)◯『25th THE BEST - ALIVE』【DELUXE EDITION】+「AI スペシャルTシャツ」/\8,030 (税込)◯『25th THE BEST - ALIVE』【初回限定盤(2CD+Blu-ray)】+「AI スペシャルTシャツ」/\11,330 (税込)◯『25th THE BEST - ALIVE』【初回限定盤(2CD+DVD)】+「AI スペシャルTシャツ」/\10,780(税)●AI 25TH BEST - ALIVE【通常盤(CD)】01. Story (2005年楽曲)森永製菓 ゼリー飲料ウイダー「夢を叶える力・浅田真央」CMソング02. アルデバラン (2021年楽曲)NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』主題歌03. ハピネス (2011年楽曲)コカ・コーラ 2011〜2015クリスマスキャンペーンソング/(映画『パディントン』日本版イメージソング04. みんながみんな英雄 (2016年楽曲)au 三太郎シリーズ TVCM05. ママへ (2013年楽曲)ロッテ ガーナミルクチョコレートCMソング06. キラキラ feat.カンナ (2017年楽曲)TBS系火曜ドラマ「カンナさーん!」主題歌07. My Friend (2003年楽曲)audio-technica CMソング08. THE MOMENT feat. \ellow Bucks (2021年楽曲)09. LIFE (2009年楽曲)10. 最終宣告 (2003年楽曲)11. I Wanna Know (2006年楽曲)サントリー「PEPSI NEX」キャンペーンCMソング12. VOICE (2013年楽曲)TBSテレビ金曜ドラマ『夜行観覧車』主題歌13. Not So Different feat. Awich (2020年楽曲)14. YOU ARE MY STAR (2009年楽曲)「鹿児島マラソン」オフィシャルソング15. 眠れない街 (2010年楽曲)テレビ朝日系ドラマ『警視庁継続捜査班』主題歌16. Believe (2006年楽曲)フジテレビ系ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』主題歌17. Music Is My Life (2017年楽曲)18. NAKAMA (ゼッド feat. AI)/(2024年楽曲)完全新作アニメシリーズ『ドラゴンボールDAIMA』エンディングテーマ●AI 25TH BEST - ALIVE【DELUXE EDITION(2CD)】▼CD101. Story (2005年楽曲)森永製菓 ゼリー飲料ウイダー「夢を叶える力・浅田真央」CMソング02. アルデバラン (2021年楽曲)NHK連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』主題歌03. ハピネス (2011年楽曲)コカ・コーラ 2011〜2015クリスマスキャンペーンソング / 映画『パディントン』日本版イメージソング04. みんながみんな英雄 (2016年楽曲)au 三太郎シリーズ TVCM05. ママへ (2013年楽曲)ロッテ ガーナミルクチョコレートCMソング06 キラキラ feat.カンナ (2017年楽曲)TBS系火曜ドラマ「カンナさーん!」主題歌07. HANABI (2016年楽曲)08. My Friend (2003年楽曲)audio-technica CMソング09. THE MOMENT feat. \ellow Bucks (2021年楽曲)10. FAKE feat. 安室奈美恵 (2010年楽曲)11. LIFE (2009年楽曲)12. INDEPENDENT WOMAN (2012年楽曲)集英社「Marisol」創刊5周年 TVCMソング13. WORLD DANCE feat. ちゃんみな (2023年楽曲)14. IN THE MIDDLE feat. 三浦大知 (2021年楽曲)15. 最終宣告 (2003年楽曲)16. I Wanna Know (2006年楽曲)サントリー「PEPSI NEX」キャンペーンCMソング▼CD201. E.O. (2004年楽曲)テレビ東京「JAPAN COUNTDOWN」エンディングテーマ02. VOICE (2013年楽曲)TBSテレビ金曜ドラマ『夜行観覧車』主題歌03. Not So Different feat. Awich (2020年楽曲)04. リスペクト (2023年楽曲)05. Thank U (2003年楽曲)06. MUSIC (2006年楽曲)07. Sunshine (2005年楽曲)08. BE WITH YOU (2021年楽曲)東京建物「企業CM」CMソング09. ワレバ (2023年楽曲)「キットカット」受験生応援ソング / NTV「Good For the Planet ウィーク」テーマソング10. YOU ARE MY STAR (2009年楽曲)「鹿児島マラソン」オフィシャルソング11. 眠れない街 (2010年楽曲)12. Family (2010年楽曲)13. So Special - Version AI- / AI + EXILE ATSUSHI (2008年楽曲)14. Wavin' Flag - Coca Cola® Celebration Mix -Version AI- (2010年楽曲)コカ・コーラ グローバル・キャンペーン・ソング15. I'll Remember You (2007年楽曲)16. Believe (2006年楽曲)フジテレビ系ドラマ『医龍-Team Medical Dragon-』主題歌17. Music Is My Life (2017年楽曲)18. NAKAMA (ゼッド feat. AI)/(2024年楽曲)完全新作アニメシリーズ『ドラゴンボールDAIMA』エンディングテーマ●AI 25TH BEST - ALIVE【初回限定盤(2CD+Blu-ray) / (2CD+DVD)】※2CD:収録内容は【DELUXE EDITION】と共通※Blu-ray / DVD共通“<AI RESPECT ALL TOUR FINAL>@東京国際フォーラム_2024.3.24”▼本編OPENING/リスペクト/MORIAGARO/HANABI/THE MOMENT feat. \ellow Bucks/Start Again/Wavin' Flag/BE WITH YOU/ママへ/ウツクシキモノ/Life Goes On/指を握る小さな手/眠れない街/BE BRAVE/Story/アルデバラン/I Wanna Know/VOICE/Not So Different Remix/WORLD DANCE▼ENCORELasting Peace Song/ワレバ/みんながみんな英雄/ハピネス●ショップ別 購入特典◯UNIVERSAL MUSIC STORE・UNIVERSAL MUSIC STORE AIスペシャルTシャツ付限定セット:クリアファイル [A4サイズ]+缶バッジ・DELUXE EDITION / 初回限定盤 / 通常盤:クリアファイル [A4サイズ]◯Amazon.co.jp:メガジャケ ※各形態別ジャケット絵柄◯タワーレコード:ステッカーシート◯HMV: ポスターカレンダー [A3サイズ]◯楽天ブックス:クリアポーチ◯セブンネット:トート型エコバッグ◯一般店:ポストカード※一般店特典はオリジナル特典以外の店舗が対象。一部特典対象外店舗もございますので、ご予約・ご購入の際にご確認ください※特典は先着でのお渡しとなり、なくなり次第終了