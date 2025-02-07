¾¾ËÜ¼ãºÚ¡¢¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¡¦¿·¿Í¾Þ¤Ëµ±¤¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤Ë¥¥¹¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¡ªµ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¤Î¿·¿Í¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é½ËÊ¡¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤Æ¾Ð´é¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ
¡¡¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¤Ï¡¢1956Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Í¥¤ì¤¿±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥ÓºîÉÊ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¾¾ËÜ¤Ïº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ2025 ¿·¿Í¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤â´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë½Ö´Ö¤ä¡¢¼ø¾Þ¼°Ãæ¤Î»Ñ¤Ê¤É¤ò¼Ì¿¿¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÊõÊª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿Èà½÷¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¡ªµ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤»ä¤Þ¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤ä¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¾¾ËÜ¼ãºÚ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@matsumoto_wakana¡Ë
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò·Ç¤²¤Æ¾Ð´é¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ
¡¡¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ¤Ï¡¢1956Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£Í¥¤ì¤¿±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥ÓºîÉÊ¤Î¥¥ã¥¹¥È¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤â¤Î¤À¡£¾¾ËÜ¤Ïº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö¥¨¥é¥ó¥É¡¼¥ë¾Þ2025 ¿·¿Í¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤â´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë½Ö´Ö¤ä¡¢¼ø¾Þ¼°Ãæ¤Î»Ñ¤Ê¤É¤ò¼Ì¿¿¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾±à»û¤µ¤ó¤Ï²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ä¡Ø¤ï¤¿¤·¤ÎÊõÊª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿Èà½÷¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¼õ¾Þ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âåºÎï¤Ç¤¹¡ªµ±¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö´Ø·¸¤Ê¤¤»ä¤Þ¤Ç´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ê¤É½ËÊ¡¤ä¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡Ö¾¾ËÜ¼ãºÚ¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@matsumoto_wakana¡Ë